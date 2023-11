Sláma (Trikolora): Máme vládu doktorů Cvachů

reklama

Naše země je nemocná, o tom nemůže být jakýkoliv pochyb. Vláda schválila úsporný balíček, který ovšem mate veřejnost. Jedná se o směs necitlivého a pro nemocnou ekonomiku zcela škodlivého zvyšování daní na jedné straně, na druhé straně paběrkování v tlumení výdajů státu.

Celé působení vlády mi přijde jako lékař, který léčí angínu projímadlem. Symbolicky se dá konstatovat, že tu máme vládu doktorů Cvachů ve smyslu Dietlova seriálu Nemocnice na kraji města. Tato vláda ani náznakem se nesnaží odbourat přebujelou byrokracii, myslím tim nejen v oblasti státní administrativy, ale v nesmyslné regulaci každodenního života občanů a podniků.

Jen tudy vede cesta, jsme přeregulovaná, zcela rigidní ekonomika. Daně jsou složité, vysoké a zcela na nich neprofituje ani stát, natož běžný občan. Jejich složitost možná nahrává jen velkým ekonomickým subjektům, které si najdou cestu, jak své daně maximálně snížit.

Sociální systém si zaslouží parametrické změny, kdy tu musí být pro skutečně potřebné. Jakmile demotivuje, nikoliv pomáhá, je to špatně. Šáhnout na zasloužený důchod těm kteří již nejsou v produktivním věku, pokládám za krajně neetické. Zvláště když jde o občany, kteří se zasloužili o mnohé v naší zemi, výchovou svých dětí, prací a odvodem daní. Sociální systém musí být univerzální, jednoduchý a maximálně férový.

Dalším zhoubným faktorem je fantasmagorie globálního oteplování, ničení klimatu, která vede k naprosté destrukci průmyslu a nahání většinu naší populace do sociální pasti. Odmítnutí zelené ideologie je dnes spojeno s pudem sebezáchovy a zdravého rozumu. Bojím ,že Fialův kabinet to tak nevidí a necítí. Pokud si to silně a zcela jasné neuvědomí široká veřejnost a neprojeví to svým postojem u voleb, čeká nás cesta do pekel.

Lék na nemocnou ekonomiku existuje, debyrokratizace, deregulace, racionalizace sociálního systému, odstoupení od Green Dealu, zjednodušení daňové soustavy a odpovědný přístup k státním a národním zájmům. Ne vše jsem vyjmenoval a pojmenoval, určitě budu rád za jakékoliv podněty a příklady z každodenního života.

Josef Sláma Trikolora

Místopředseda Trikolory

zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

