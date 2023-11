Sláma (Trikolora): Projev k výročí 17.11. u Ruzyňských kasáren

reklama

Vážené dámy, vážení pánové Děkuji velmi pěkně organizátorům za pozvání a možnost zde promluvit. Po celé naší zemi si dnes připomínáme listopadové události roku 1939 a 1989.

Vždy k tomu přistupuji jako k významnému státnímu svátku, který sebou nese si uvědomění jistých stinných momentů naší historie. Nacházíme se u ruzyňských kasáren, kde v průběhu druhé světové války byly zmařeny desítky a stovky lidských životů. V oněch listopadových dnech roku devetatřicátého které si dnes tady připomínáme, bylo zcela bez soudu popraveno devět studentských vůdců. To co se odehrávalo v naší zemi po německé okupaci v březnu 1939 nemá v historii srovnání, je třeba si uvědomit že osud našeho národa byl vystaven opravdu tvrdé zkoušce, že šlo o jeho samotnou existenci je nepopiratelný fakt, který nemáme opomíjet alespoň při příležitosti jako je ta dnešní. Poučení pro nás všechny je zásadní, ani svoboda, ani demokracie či státní suverenita, dokonce ani samotná existence národa není samozřejmostí. Toto bychom měli promítnout nejen do našeho jistého vidění světa, ale politici také i do svého každodenního chování a činnosti. Jestli je něco opravdu varováním a odstrašujícím mementem tak události u nás probíhající po březnu 1939. Velmi si vážím každého který měl odvahu vzdoru v tomto nerovném boji, lituji každé oběti zrůdného nacistického režimu.

I dnešní doba není jednoduchá, dnes je výročí počátku systémové změny roku 1989, kladu si otázku neztrácíme samu podstatu tohoto přerodu, svobodu, demokracii a svébytnost. Rozhodujeme dostatečně my sami o svém vývoji a osudu. Je u nás opravdu svoboda slova, kdy lidé kteří se svým postojem odchýlí od hlavního myšlenkového proudu jsou automaticky démonizování a je jim nadáváno do dezolátů. Kdy něco co bychom všichni měli respektovat to jest vlastenectví je zesměšněňováno zkomolením názvu. Je symbolem zase této doby o nás bez nás. Byla překonána a poražena doba hnědá i rudá, dáme skutečně zelenou době zelené ? Není od věci to umět pojmenovat, nakonec zlo se mnohdy rodí pomalu a nenápadně.

Braňme svobodu a rozmanitost lidské společnosti, jen tak můžeme zabránit opakování neblahých událostí které si dnes připomínáme, které by samozřejmě přišly v jiných podobách, ale o jejich zhoubnosti a negativních dopadech nemůže být pochyb. Poškodit nás může naše naprostá netečnost a alibismus a je to třeba říkat dostatečně nahlas. Děkuji Vám za pozornost

Převzato z profilu politika.

Josef Sláma Trikolora

Místopředseda Trikolory

zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sláma (Trikolora): Přejmenování Koněvovy ulice - každý dobře ví, že historie se přepsat nedá Sláma (Trikolora): 105 let od vzniku republiky Sláma (Trikolora): Zvýšení DPH na pivo je hrubá chyba a útok na naše tradice Sláma (Trikolora): Země, která bez změny neobstojí

Článek byl převzat z Profilu Josef Sláma

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE