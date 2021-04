Šlechtová: Přiznejme jim stejná práva, jako mají všichni ostatní

reklama

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, kolegové, kolegyně, já bych zde jenom velice ráda ve stručnosti zmínila - teď použiji zase slovo opakovat - ale zopakovala argumenty, proč v podstatě bychom rádi podpořili tuto novelu občanského zákoníku. Já bych určitě chtěla vyzdvihnout i následnou věcnou debatu, což si myslím, že k tomu jsme směřovali. Byla bych velmi ráda, kdyby ani mediálně, ani ve veřejném prostoru se nediskutovalo o tom, že pokud by byla schválena tato novela občanského zákoníku, tak by došlo k nějakým větším právům stejnopohlavních lidí, kteří by se následně vdávali, ženili, protože tak to není. Jde jenom o to, aby se jim opravdu přiznala stejná práva, jako mají všichni ostatní. Já samozřejmě chápu principy tradiční rodiny, chápu pozici mnohých, rozumím některým argumentům i dalším aktivistům, kteří nepodporují tuto změnu občanské novely, nicméně tady je také třeba si říci, že jsme moderní země, jsme v roce 2021 a bylo by fajn, kdybychom se zařadili do další desítky zemí, které by se zařadily do zemí, které právě schválily ty stejnopohlavní svazky.

Co se týče dětí, osvojování či výchovy dětí, tady k tomu mohu pouze sdělit právní argumenty, které jsou uvedeny i v odůvodnění této novely, ale já bych tady také ráda zmínila svou zkušenost, kterou jsem sdělovala tehdy na vládě, první Babišově vládě, kde vlastně i ty mé příběhy pomohly tomu, aby to ta vláda schválila, protože já sama samozřejmě jsem měla vztahy, kde byly děti, ale bohužel jsem k nim neměla jako nebiologický rodič žádná práva a myslím si, že každé dítě by mělo mít následného ochránce, opatrovníka, poručníka, kterého zná, který ho vychovává, a musím říci, že toto určitě pro homosexuální páry je jeden z těch klíčových důvodů, proč by se v podstatě měl narovnat ten poměr mezi heterosexuálními a homosexuálními svazky.

Já zde nebudu hovořit o tom, jak mnozí členové LBGT komunity si připadají směrem k některým heterosexuálním názorům, resp. názorům heterosexuálních lidí - ale neříkám jenom jich, samozřejmě i někteří homosexuální lidé jsou negativní vůči tomuto návrhu občanské novely, což prostě tak je, to je pravda, to samozřejmě já přiznávám - nicméně já bych určitě chtěla požádat Poslaneckou sněmovnu, aby zvážila to, že chceme postavit občany naší země na stejnou úroveň, co se týká svazků. A upřímně, já osobně bych se jednou taky ráda vdala a ne se registrovala. Díky.

Ing. Karla Šlechtová BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Benda (ODS): V žádném případě se nechceme bavit o adopcích, slibovala LGBT komunita v roce 2006 Ministr Zaorálek: Jako křesťan si myslím, že láska má vždy stejnou hodnotu. A sex se přeceňuje Melková (ANO): Všichni potřebujeme uznání Dolejš (KSČM): Menšina je bojovná a většina to pozoruje s jistým údivem. Hlasujme už tedy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.