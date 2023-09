Šmarda (SOCDEM): Návrat cenzury? Kritizujeme vládu, majitelům reklamního prostoru se to nelíbí

25.09.2023 10:21 | Tisková zpráva

Sociální demokracie usiluje o to, aby byl slyšet hlas lidí, kteří dnes nemají zastání v Poslanecké sněmovně. V příštím roce čekají Českou republiku volby do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu. Hned v následujícím roce budou volby do Poslanecké sněmovny.