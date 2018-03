Sociální demokraty pro Afrín: Kurdové z Rojavy při obraně svého území zůstali zcela sami

Vážený pane poslanče,

dnes to je patnáct let, co americká armáda podnikla vpád do Iráku, který v následujících letech vedl k občanské válce v této zemi. S ní souvisel také vzestup organizace Islámský stát a její expanze na území Sýrie. To bylo spojeno s ohromným utrpením příslušníků kurdské menšiny v obou státech.

Tehdejší vláda České republiky vedená sociální demokracií intervenci porušující mezinárodní právo a iráckou svrchovanost nejen že neodsoudila, ale aktivně ji podpořila vysláním kontingentu Armády ČR. Z toho vyplývá naše zvýšená spoluzodpovědnost za další vývoj v celém regionu.

Jistě víte, že to byli právě Kurdové, kdo nesl hlavní tíhu boje s Islámským státem na území Sýrie. Podobně tomu bylo i v Iráku, kde jste nakonec Vy sám jako ministr zahraničí jednal o poskytnutí dodávek munice kurdským oddílům a také o možnosti léčení zraněných kurdských bojovníků v našich zdravotnických zařízeních.

Před čtyřmi lety Kurdové tuto pomoc jistě potřebovali. Jak je tomu ale dnes? Právě v těchto dnech jsou to dva měsíce od počátku tureckého útoku na severosyrský kanton Afrín. Od té doby Kurdové z Rojavy (Demokratické federace Severní Sýrie) čelí mnohem silnějšímu nepříteli, než byly bojůvky fanatických islamistů. Při obraně svého území přitom nyní zůstali zcela sami, bez podpory aliance dosavadních spojenců.

Na invazi jedné z nejsilnějších armád světa, která nemá žádný důvod, jež by ji mohl ospravedlnit, reagují představitelé českého státu pouze mlčením. Totéž platí o vedení ČSSD, naší strany, jež před patnácti lety neváhala podpořit ilegální napadení Iráku, které započalo sérii válek v oblasti.

Jako sociální demokraté a internacionalisté si Vás dovolujeme požádat, abyste se obrátil na předsedu strany Hamáčka a vyzval ho k zaujetí stanoviska k útoku na Afrín. Žádáme Vás také, abyste v rámci své parlamentní funkce zvážil možnost prosazovat zavedení bezletové zóny nad severní Sýrií a zbrojního embarga vůči Turecké republice. Vzhledem k tomu, že záminkou pro současnou válečnou operaci bylo údajné napojení Kurdů z Rojavy na tureckou Stranu kurdských pracujících, která dlouhodobě usiluje o příměří s tureckým státem a vzdala se požadavku na nezávislost Kurdistánu, doporučujeme také, abyste se pokusil vyvolat v mezinárodních organizacích diskuzi o přehodnocení jejího umístění na seznam teroristických organizací.

Česká republika je devatenáct let členem NATO, jež bylo dle své zakládající smlouvy založeno s cílem "podporovat mírové a přátelské vztahy v celém severoatlantickém prostoru". Tím jistě nebylo míněno, že jednotlivé členské země mohou tyto vztahy narušovat, jak to nyní jedna z nich v podobě ozbrojené agrese činí. Vlády i zastupitelské sbory členských zemí mají zvýšenou spoluzodpovědnost za řešení konfliktů, do nichž jsou zapojeni jejich spojenci.

Věříme, že jako předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny vnímáte i vlastní díl odpovědnosti.

Za Sociální demokraty pro Afrín

PhDr. Jaroslav Bouček, Praha 10

Radek Mikula, Praha 11

Bronislav Poul, Praha 6

