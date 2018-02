Šrámek (Piráti): Politické strany zvou veřejnost k pietě za novináře Jána Kuciaka

Investigativní novinář Ján Kuciak a jeho partnerka Martina Kušnírová byli zavražděni ve svém bratislavském domě střelnou zbraní. Podle slovenské policie je nejpravděpodobnějším motivem dvojnásobné vraždy politika. Kuciak totiž mapoval daňové úniky slovenských politiků. Najevo také vychází, že nedávno dostal informace o zapojení italské mafie do čerpání evropských fondů na Slovensku.

Jestliže se zmíněná podezření policie potvrdí, znamená to vážné ohrožení demokracie i práce novinářů na Slovensku. Novináři jsou považovaní za pojistku svobody, za hlídací psy demokracie. „Pokud se novináři začnou bát pracovat, budeme odkázáni to, co nám budou servírovat politické strany a firmy skrze své tiskové mluvčí,“ sdělil Pavel Šrámek, předseda plzeňských Pirátů Pirátské strany a jeden z iniciátorů akce.

Doplnil také, že pietní akce není prvkem politického boje, ale tichou vzpomínkou na život dvou mladých lidí a veřejným odsouzením zločinu: „Jedná se o tragickou událost, která zasáhla do života hned několika rodin. Proto doufáme, že slovenská policie vše vyšetří. Jsme přesvědčení, že pieta, kterou už nyní spolupořádají Piráti, TOP09, ANO, Zelení a STAN a další se určitě přidají, dá najevo, že zastrašování novinářů je nepřijatelné.“

autor: PV