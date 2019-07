Starosta Lochman: Zastupitelé dostali právní analýzy a proběhlo první setkání pracovní skupiny

Rada města vystavila za samosprávu stopku i dalším návrhům areálu v březnu 2019. I poslední záměr PPL byl investorem zastaven a spis bude v červenci uzavřen. Co je však nového:

Začátkem května rada města pověřila architekta města vytvořením regulace pro tuto zónu, v červnu byla sestavena skupina odborníků, která navrhne další využití této zóny. Dvě právní kanceláře, Frank Bold Advokáti a David Zahumenský, advokátní kancelář, vypracovaly nezávislé právní analýzy. Obě říkají, že město má v případě pozemku, jenž je církevní restitucí, postupovat obezřetně, a pokud to bude možné, vyhnout se stavební uzávěře. Současně říkají, že město má ještě jinou šanci, jak omezit výstavbu. Aby zde však i do budoucna zůstalo pole, to bude podle nich složitější. Budoucí podoba této zóny bude tedy v následujících měsících předmětem posuzování odborníků na územní plán, urbanismus, architekturu a především právo. Právní analýzy jsou už nyní dostupné pro všechny zastupitele ze všech politických uskupení i kontrolní výbor zastupitelstva.

Mgr. Ondřej Lochman, PhD. BPP



Začátkem července proběhlo první setkání pracovní skupinu k průmyslové zóně. Diskutovali se možné regulace průmyslové zóny. Výsledek pracovní skupiny projedná rada v průběhu července/srpna a následně bude informovat zastupitelstvo.

Pokud má kdokoliv potřebu se na situaci a budoucnost průmyslové zóny doptat, může kontaktovat starostu, místostarostu i kohokoliv z radních – telefonní čísla jsou na nás veřejná.

autor: PV