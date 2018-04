Předně říkám, že bychom s trestně stíhaným premiérem vládu dělat neměli. Případně by ale pro mne bylo rozhodující to, zda by hnutí ANO ustoupilo v oblasti daní. Měli bychom usilovat o zachování daňové kvóty, v globálu daně nezvyšovat, ale provést daňové přerozdělení. A zavést daňovou progresi, abychom ulevili těm nejslabším.

Milan Štěch ČSSD

"Slušně, ale důrazně."

