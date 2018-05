Štěch (ČSSD): Pro nás je trh v Albánii velmi perspektivní

22.02.2018 13:09

Podpora vstupu Albánie do EU, prohloubení česko-albánských obchodních vazeb a také posílení vztahů na občanské úrovni. To byly hlavní cíle cesty předsedy Senátu Milana Štěcha do Albánie.