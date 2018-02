Štěch (ČSSD): Střílení do vlastních řad těsně před sjezdem? Asi je to stranický sport

Tohle je typické, už mi to skoro chybělo: střílení do vlastních řad těsně před sjezdem a pokud možno s maximální publicitou. Asi je to bohužel stranický sport, jinak si to neumím vysvětlit. Témata, kterým bych se měl podle Michala Haška věnovat, jsem v minulosti opakovaně zmiňoval a řešil. A také mnoho dalších, např. tlak na zvyšování minimální mzdy a celkové úrovně mezd v ČR, velký odliv finančního kapitálu do zahraničí a nebo naposledy včera záměr Amazonu kontrolovat své zaměstnance formou náramků, který jsem odmítl jako nepřijatelný. Sám Michal Hašek mohl projevovat svou příkladnou iniciativu v době, kdy ČSSD byla ve vládě a ve sněmovně byla největší stranou. A uvnitř strany mohl témata prezentovat a řešit, když byl místopředsedou ČSSD. To, že senátor Čuba nepracuje, není jen zájem novinářů, ale také daňových poplatníků, a proto se snažím přispět k řešení tohoto dlouhotrvajícího problému. Michal Hašek má moje telefonní číslo i e-mailovou adresu, kdyby jeho připomínky měly být konstruktivní, jistě by využil obvyklé formy. Nevím, jaké cíle sleduje tím, že se vůči mé osobě prezentuje na svých sociálních sítích.

Milan Štěch ČSSD

"Slušně, ale důrazně."

předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV