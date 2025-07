Štěpánek (Trikolora): Jak se dá ukončit válka?

Buď jedna strana zvítězí a ta druhá se bezpodmínečně vzdá, nebo se v určitém okamžiku zastaví boje a u jednacího stolu se hledá nějaké kompromisní řešení. Taková jednání obvykle zprostředkovává nějaká třetí strana.

Už je to jedenáct let, co se na Ukrajině v režii Spojených států amerických a za podpory Evropské unie uskutečnil státní převrat nazývaný Majdan. Každý si může sám odpovědět na otázku, jestli je na tom Ukrajina nyní, po jedenácti letech, lépe, nebo hůře, zda se Ukrajincům žije snadněji, nebo obtížněji, zda ukrajinské hospodářství ve spojenectví s USA a EU vzkvétá, nebo se hroutí.

Můžeme také popřemýšlet, proč onen ozbrojený konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vznikl. Jestli proto, že Vladimir Putin 24. února 2022 ve čtyři hodiny ráno vykouknul z okna Kremlu a řekl si, dneska by to šlo, nebo zda ty tisíce a tisíce mrtvých a ta šílená válka, jež hrozí přerůst do mnohem širšího válečného běsnění, nejsou důsledkem právě všech těch předchozích dějů, na jejichž začátku byl Majdan. A klidně můžeme jít ještě hlouběji do historie, třeba až k podpisu smlouvy o sjednocení Německa a nedodrženým západním slibům, které tehdy padly.

Úspěšnost jakékoli akce se měří jejím výsledkem. A co je výsledkem politiky západních krysařů, vábících Ukrajinu do EU a NATO? Nesmyslná bratrovražedná válka, rozvrácená země, zničené hospodářství a infrastruktura, zdecimovaná hřivna, oživený ukronacismus, statisíce mrtvých, miliony na útěku, vylidněná a rozprodaná Ukrajina, nenávratně ztracený Krym, ruská armáda na Dněpru, nesmyslné obchodní sankce, roztočená inflace, obnovená studená válka, paradoxně posílený Putin, přimknutí Číny k Rusku, dedolarizace, rostoucí vliv zemí BRICS, zaostávání EU…

Myslíte, že za těchto okolností zdecimovaná, rozkradená a na dlouhá léta dopředu zadlužená Ukrajina porazí Rusko na bojišti? To by byla ta první v úvodu zmiňovaná varianta. Nebo je daleko realističtější a pro samotnou Ukrajinu výhodnější varianta druhá, tedy nalezení diplomatického východiska? Zároveň ale platí, že dojednaný mír nemůže obejít stav na bojišti, respektive samotný výsledek války. Dokud tohle západní politici nepochopí, budou nesmyslně umírat další a další lidé.

(psáno pro Deník TO)

