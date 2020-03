Štěpánek (Trikolóra): Svět se zbláznil aneb V nouzi poznáš nepřítele

reklama

Spojené státy americké jsou nejbohatší země světa, Afghánistán jedna z nejchudších. Ale vypadá to, že po sedmnácti letech tamního dobrodružství, jehož původním účelem bylo vykouřit Usámu a spol. z děr, nakonec na body nezvítězí nabušený superman, nýbrž rachitický pěstitel opia. Podobně jako kdysi o kus dál na východ triumfoval vyzáblý rákosník z džungle. No jo no. Ale zaválčili jsme si. I o Prahu se tam prý bojovalo. Inšálláh!

Pročež se na turecko-řeckých hranicích nachází také spousta „syrských“ uprchlíků z Afghánistánu. Jaká je promořenost koronavirem v uprchlických táborech zatím žádné statistiky neuvádějí.

Turecko a Řecko jsou členy NATO, tedy bratři ve zbrani a spojenci, kteří by si podle článku 5 severoatlantické smlouvy měli jít, bude-li to třeba, na pomoc. Zapomeňte! Nechybí mnoho a budou po sobě střílet. My, co žijeme v České kotlince, to víme už dávno. Vojna s Turky musí být. Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku.

To Itálie je také členem NATO, zatímco Putinovo Rusko je pro Západ úhlavním nepřítelem. Ale na pomoc s pandemií koronaviru do Itálie nepřiletěli vojáci ze zemí NATO, nýbrž zdravotnická jednotka z nepřátelského Ruska. Nepřehání už to ten Putin?

A aby toho nebylo málo, do kapitalistické Itálie přiletěli pomáhat také lékaři a zdravotníci z komunistické Kuby. Jak to vyřvával ten Fidel? Nějak takhle, že? Socialismus, nebo smrt!

Brusel má přesto jasno. Za trable s pandemií koronaviru může moskevská propaganda.

Přímo definiční pak je, že celý svět nyní zdravotnickým materiálem zachraňuje Čína, kterou všichni ti zachraňovaní za jiných okolností kritizují a mistrují, že si své věci dělá tak, jak je dělá, a nedělá je jako my, kteří se od ní nyní necháváme zachraňovat. Zajímavé!

Mgr. Petr Štěpánek Trikolóra



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale co, postaru prostě nelze žít. Stačí některá rčení jen trochu inovovat. Třeba takhle: V nouzi poznáš nepřítele.

Trump a Putin si v osobní rovině docela rozumějí, a kdyby to bylo jen na nich, asi by se už dávno na zmírnění světového napětí domluvili. Nota bene teď. Přesto jsou vztahy mezi USA a Ruskou federací na bodu mrazu. Jako kdyby ty proslulé washingtonské bažiny, které limitují i nejmocnějšího muže světa, rozuměj amerického prezidenta, nebyly bažinami, nýbrž chladícím boxem. Podobné je to s Čínou. No, uvidíme, jak to bude, až se i Amerikou prožene čínská chřipka.

Ledovce prý ale tají. Greta nejen že vidí oxid uhličitý, ale jak tvrdí, pokořila už i koronavirus. Ze svého putování mezi kontinenty bez uhlíkové stopy je evidentně ošlehaná nejen mořskými větry, nýbrž i větráky kongresových sálů, ve kterých peskuje mocné tohoto světa, že náš všehomír neřídí dostatečně šíleně. Má recht holka. Chce to ještě větší grády. Musíte se víc snažit, pane správče!

Jak to bylo na těch billboardech nejmenovaného pivovaru? Svět se zbláznil. Držte se!

To nejlepší nakonec. Evropská unie! To je to společenství, které se už kdysi dávno usneslo, že všechny ostatní dožene a předežene. No, eurosoudruzi termín závazku už trochu prošvihli, ale budou i další termíny. Spousta termínů. Ostatně, kdo je bez chyb, že? Ale nezoufejme. Jsme zachráněni! Evropský parlament aktuálně vyzývá Evropskou komisi, aby 27. květen vyhlásila "Evropským dnem optimismu". Fakt to není vtip.

Koronavirus umírá. Smíchy.

Psali jsme: Štěpánek (Trikolóra): Není nutno, není nutno aneb Hlas lidu, hlas boží Štěpánek (Trikolóra): Český rozhlas ve stopách České televize Štěpánek (Trikolóra): Evropské hodnoty v akci Štěpánek (Trikolóra): Rada ČT: Není mail jako mail

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.