Štěpánek (Zelení): Doufám, že tuto zemi vrátíme na cestu ústavnosti

Vážený pane Předsedo, vážení delegáti a hosté sněmu TOP 09,

přeji Vám dnes úspěšné jednání a děkuji za pozvání. Žijeme v době, kterou jsme si před patnácti lety nedovedli vůbec představit. Nejenom v České republice, ale vlastně ve všech vyspělých demokraciích a je to doba, kdy dochází k ohrožení ústavnosti. My, když jsme byli s lidovci a ODS ve vládě, i někteří dnešní Vaši členové v té vládě byli s našimi ministry a poslanci, tak jsme tehdy žili v pravolevém rozdělení, a vůbec jsme si nedovedli představit, že to někdy bude jinak. Ta situace se úplně zásadním způsobem změnila a máme tady to, co jsme si mysleli, že je specifikum východu a Ruska. Máme v čele bývalého komunistu a oligarchu. To druhé je snad ještě nebezpečnější než to první, protože to první má generace umí nějak číst a chovat se podle toho, to druhé je trvalejší, je to tak staré jako je liberální demokracie a její soužití s kapitalismem.

Tato pokušení tam jsou, ale nikdy to nešlo tak daleko, že zemi vládli lidé, kteří chtěli z těchto pozic oslabit nebo dokonce ohrozit ústavnost. My k tomu neustále říkáme, že je potřeba se proti tomu spojit, ale většina stran o tom jen mluví. Já jsem hrdý na to, že naše strany spolu se Starosty a Nezávislými dokázaly v evropských volbách tyhle deklarace proměnit v realitu, že jsme skutečně kandidovali spolu, že jsme v těch volbách uspěli a všichni europoslanci si obhájili své posty. Já pevně věřím, že budeme při té pestrosti našich stran ochotní jít touhle cestou dál.

Já Vám tady jako předseda strany dávám záruku, že tato vstřícnost pokračuje i pro volby krajské a senátní. Velmi rád bych navázal na to, co jsme dokázali s panem předsedou Pospíšilem a s Vašim odcházejícím vedením, a věřím, že to nové vedení, ať už ho dneska poskládáte jakkoliv, bude i nadále vedením spolupracujícím a že ty fráze a snahu proměníme ve skutečnou spolupráci, a že se nám tu oligarchickou vládu podaří porazit ve sněmovních volbách, a že tuhle zemi vrátíme na cestu ústavnosti, protože jenom ústavní cestou při zdravém státu můžeme začít hojit společnost i planetu, kde je těch věcí spousta, ale o tom se určitě dneska také budete bavit. Takže Vám mockrát děkuji za pozvání, a přeji Vám v tom dnešním jednání mnoho úspěchů.

PETR ŠTĚPÁNEK, PŘEDSEDA STRANY ZELENÝCH

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. SZ



zastupitel města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fiala (ODS): Společně musíme uspět v regionech a pokračovat v zápase o demokracii Pospíšil se vyslovil pro spolupráci stran s cílem porazit Babiše Sněm TOP 09 vybírá nové vedení strany Kandidáti na předsedu TOP 09 Czernin a Pekarová Adamová by měli vytvořit tandem, říká Kalousek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.