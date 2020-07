Sviták (SLK): Přes hranice do hor novou autobusovou linkou

reklama

V sobotu 1. srpna 2020 v 7:40 vyjede z Hrádku nad Nisou první spoj nové autobusové linky číslo 691. Na své 66 km dlouhé trase celkem 5 překročí státní hranice Česka, Německa a Polska. Celkem 3 páry spojů nabídnou možnost cestovat od vlaků ze Zittau přes Bogatyniu, Frýdlant, Raspenavu, Nové Město pod Smrkem až do letoviska Świeradów Zdrój na polské straně Jizerských hor. Jedna ze zastávek je přímo pod dolní stanicí lanovky k chatě pod Stógem Izerskim, který je ideálním východiskem pro cesty do Jizerských hor a odkud je to překvapivě blízko na Smrk (3,3 km) a dále z kopce na vlak do Nového Města pod Smrkem (9,8 km) nebo do Bílého Potoka (10,8 km). Na vlak do Harrachova je to přes Velkou Jizerskou louku a Orle přijatelných 21 km. Přes Smrk, Smědavu (9,9 km) na autobus do Bedřichova je to 24,8 km.

Linka bude po skončení drážní výluky na Frýdlantsku (28. července - 23. srpna 2020) navazovat na vlaky od Liberce v Raspenavě a nabídne turistům alternativu k oblíbené autobusové lince 650 z Frýdlantu na Smědavu.

Z opačné strany linka nabídne spojení hostům z lázní Swieradów na Frýdlantský zámek, do Bogatynii a do Zittau, kde je možné pokračovat parním vlakem až do Žitavských hor.

Start linky byl původně naplánován na 6. června 2020, ale vzhledem k uzavřeným hranicím za nouzového stavu nebylo jisté, zda linka v roce 2020 vyjede. „Rozhodnutí o tom, že letos linku rozjedeme, padlo až na koci června. Velmi nám pomohl fakt, že start linky bude možné financovat z finančních prostředků projektu TRANS-BORDERS spolufinancovaného Evropskou unií z programu CENTRAL EUROPE,“ říká Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje, pod jehož rezort dopravy, investic a veřejných zakázek spadá Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje společnost KORID LK spol. s r.o.

Naštěstí se jen mírně zdrželo časově náročné řízení o vydání mezinárodní licence pro linku. Dopravce ČSAD Liberec, a.s., který bude linku provozovat, obdržel povolení začátkem července 2020. „Polské ministerstvo dopravy nám vyšlo vstříc a nakonec nám nezakázalo přepravu mezi zastávkami na území Polska, tzv. kabotáž, což je jinak běžná praxe, to bychom pak nemohli vozit cestující z Bogatynie do Swieradówa,“ prozrazuje jedno z úskalí při přípravě projektu ředitel ČSAD Liberec a.s. Martin Oumrt.

Krajský koordinátor veřejné dopravy jako jeden z 15 projektových partnerů z 5 zemí (A, CZ, D, PL, SLO) je zapojen do projektu TRANS-BORDERS. Hlavním partnerem tohoto projektu je Saské ministerstvo hospodářství, práce a dopravy a cílem je propojit evropské příhraniční periferní oblasti s hlavními dopravními trasami. Jedním z výstupů projektu je právě autobusová linka číslo 691, kterou KORID LK připravoval společně s partnery z dopravního svazu ZVON ze sousední saské Horní Lužice, se Zemským okresem Görlitz (obdobou Libereckého kraje) a s městy Bogatynia a Świeradów Zdrój.

Víkendová linka 691 se od začátku připravovala souběžně s prodloužením stávající polské linky Bogatynia – Porajów do Zittau. Tato linka 831a polského dopravce F.H.U. Bielawa, která zahájí provoz do Zittau také 1. srpna 2020, bude zajišťovat každodenní spojení Bogatynii s Zittau s několika zastávkami na cestě. Obě linky se vzájemně doplňují, linka 691 jako víkendová expresní s minimálním počtem zastávek prodloužená přes Frýdlantsko až do Świeradówa Zdróje. Linka 831a slouží jako každodenní obslužná linka, která by mohla být v příštích letech prodloužena o 11 km z Bogatynii až do Frýdlantu. Tím by se regionu vrátilo spojení, které do doby před rokem 1945 zajišťovala úzkorozchodná železnice Frýdlant – Zittau.

„Abychom podpořili přeshraniční cestování, bude na lince 691 platit až do neděle 22. listopadu 2020 zjednodušený tarif, kdy cesta z Hrádku a ze Zittau až do Świeradówa Zdróje vyjde cestující na 2 EUR/8 PLN/50 CZK a cestující z Bogatynii, z Frýdlantu, či Raspenavy pojedou tamtéž za jednotnou cenu 1 EUR/4 PLN/25 CZK. Děti 6-18, studenti do 26 a senioři 65+ pojednou za poloviční jízdné,“ prozrazuje Jan Sviták.

„O tom, za jakých podmínek bude provoz linky 691 pokračovat od konce listopadu 2020 (po skončení projektu TRANS-BORDERS) s našimi partnery jednáme již od ledna 2020. Nouzový stav jednání na více než 3 měsíce přerušil, takže společné jednání, které mělo být v březnu v Bogatynii, se bude konat až ve čtvrtek 30. července 2020 ve Świeradówie Zdróji,“ informuje Pavel Blažek z KORIDu.

„Do neděle 23. srpna 2020 navíc linka pojede z důvodu vlakové výluky na Frýdlantsku s mírnými časovými úpravami a prodlouženými přestupy mezi náhradní autobusovou dopravou ve Frýdlantu. V Raspenavě se nebude zajíždět k nádraží, a proto do Nového Města pod Smrkem a do Swieradówa Zdróje dojedou spoje o něco dříve,“ komentuje Otto Pospíšil z KORIDu souběžné provozní potíže, s kterými se start linky musí vypořádat.

