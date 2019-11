Svoboda (ODS): Vyrovnání není potvrzení názoru, že očkování je škodlivé

Hezký dobrý den všem, i vám, pane předsedající.

Já bych za klub ODS chtěl prohlásit, že návrh zákona velmi vítáme. Ta situace týkající se poškození po očkování byla situace, která vlastně byla para legem. To bylo vedle práva, nebylo to vůbec nijak řešeno, nebylo to ani pre ethem(?), ani - bylo to para legem, vedle práva a to je skutečně velká chyba.

Co bych ale chtěl zdůraznit, abyste si to všichni uvědomili, že toto vyrovnání nějakých potíží nebo poškození po očkování není potvrzení názoru, že očkování je škodlivé. Frekvence těchto poškození je velmi, velmi malá. Dokonce těch 600, co tady bylo udáváno, je vysoké číslo. Ty potíže, nebo říkejme tedy poškození, jsou výjimečné. Jsou tak výjimečné, jako je výjimečné poškození pacienta po jakékoli terapii. Žádná terapie nemusí proběhnout, aniž by měla vedlejší účinky. Je potřeba toto velmi hlasitě říkat, protože ta hysterie, která se rozvinula proti očkování, je neskutečně vysoká. My dneska vidíme už poškození pacientů z toho, že tady běží epidemie, které tu nebyly a které se samozřejmě týkají těch lidí, kteří jsou vystaveni většímu riziku, to znamená malé děti a osoby staré. Čili je potřeba toto vědět. Zásadně vědět - neřešíme věc škodlivosti očkování, řešíme mimořádné, velmi výjimečné události. A to je také důvod, proč my podpoříme návrh kolegyně Adámkové a společníků, prostě proto, že to je tak výjimečná věc, že to definování té věci vlastně není zúžení, je to vlastně vytažení toho, co je nejvýznamnější a nejdůležitější. Tyto věci jsou sice nejdůležitější, ale vlastně jakoby svým významem jsou malé. Vždycky ty potíže v oblasti psychologie atd. jsou věci, které nemají ty komise ve své gesci rozhodovat. Takže to je návrh, který také podpoříme.

Podporujeme i návrh kolegy Kaňkovského. Jsme přesvědčeni o tom, že když někdo podává protest proti výsledku očkování, že vlastně tím principiálně dává souhlas s tím, že se vstupuje do jeho dokumentace. To je logické, bez toho to prostě nejde. A vnímáme jako silný argument to, že pokud bude mít ministerstvo takovouto možnost - nechci tomu říkat povinnost, možnost, tak aby to vyplývalo z těch prováděcích nařízení - tak to bude likvidovat ty případy, kdy skutečně ti rodiče nebo pacienti se budou cítit ohroženi tím, že ta jejich věc nebude zdokladovaná a vyšetřená prostě proto, že nějaké složce toho zdravotnictví nevěří. Já to říkám proto, že je potřeba všechny tyto věci takto dát velmi široce na stůl právě proto, abychom se vyrovnali s tím problémem té hysterie okolo očkování, aby to byla věc, která je naprosto jasně na stole, o které víme, jaký má význam, jaký má smysl, to, že může mít nějakou patologickou reakci ve frekvenci, jakou ji má, a že všechny tyto věci řešíme. Takže ještě jednou, ze strany ODS podpora v plném rozsahu.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

