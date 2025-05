Svobodní: Investovat do zbraní místo do lidí nás neochrání

Fialova vláda chce utrácet další desítky miliard za zbraně, zatímco důchodcům bere peníze a zvyšuje věk odchodu do důchodu. My říkáme jasně: Investovat do zbraní místo do lidí nás neochrání — naopak nás to oslabí zevnitř. Podporujeme odpovědnou obranu, ale ne za cenu strádání vlastních občanů.

Fialova vláda straší válkou a chystá rekordní výdaje na zbrojení. Přitom nedokáže řídit ani vlastní Ministerstvo obrany. Nekompetence ministryně Černochové způsobuje chaos, úbytek transparentnosti, vojáci odcházejí a vynakládané miliardy nemají smysl. My říkáme jasně: Zajišťujme obranu rozumně, ne marketingově.

Fakta:

Z armády odešlo loni 1450 vojáků, nejvíc v historii.

Ministerstvo obrany není schopno efektivně utratit ani současné 2 % HDP.

Nákupy jsou netransparentní, předražené, často bez přínosu pro český průmysl.

Chybí strategie, personál a kontrola.

Vláda plánuje další výdaje na úkor důchodců, rodin a konkurenceschopnosti.

Odmítáme zbrojení bez rozmyslu. Nechceme si na obranu hrát. Chceme ji reálně zajistit — odpovědně a s prioritou pro zájmy českých občanů. Náš plán je jasný:

Pořádek a audit na Ministerstvu obrany. Zastavit plýtvání a překontrolovat zakázky. Personální obnova armády. Motivace pro nové vojáky, důstojné podmínky pro stávající. Rozumné nákupy. Co potřebujeme, za nejlepší cenu a s podílem českých firem.

Státní rozpočet není bezedný. Pokud vláda masivně zvýší výdaje na zbrojení, musí šetřit jinde — a nejčastěji to odnese sociální oblast a důchody. Nechceme zvyšovat věk odchodu do důchodu a snižovat valorizaci penzí, jen abychom mohli utrácet za předraženou výzbroj ??. Naši důchodci si zaslouží spravedlivý důchod od 65 let. Bez finančních pastí a triků.

Společnost, která nechá své občany stárnout ve strachu a nouzi, ztrácí soudržnost. Obrana není jen o číslech v účtárně, ale i o vnitřní stabilitě. Bez jasné strategie a bez politické vůle bránit zemi reálně, nikoliv symbolicky, je růst výdajů jen gestem pro Brusel a zahraniční zbrojařské firmy. Skutečná obranyschopnost stojí na motivované armádě, stabilní sociálně spravedlivé společnosti a silném domácím průmyslu — ne na bezhlavém utrácení.

Fialova vláda místo skutečné obrany šermuje hesly a pseudohrozbami. My stavíme české občany na první místo!