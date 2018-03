Svobodová (OMMO): Pane Filipe, fakt se k nám upozorňování o CEFC nedostalo

Ale možná je prostě jen těžko uvěřitelné, resp. neuvěřitelné, že byste to byl právě Vy, příp. někdo z Vaší strany, kdo by chtěl "hatit" kroky svěcené Hradem na čele s M. Zemanem v takto "citlivě" miliardových otázkách.

Zatím lze předvídat cokoliv, dokonce i očekávat (ne)možné je téměř vše. Ohledně osudu Zemanova čínského poradce a předsedy finanční skupiny CEFC Jie Ťien - minga je skutečně lepší se neptat, protože tyto a podobné "zádrhely" Čína řeší vždy a přesvědčivě po svém. Nyní to má přesvědčivě vypadat, že panu Filipovi od KSČM leží zájem země na srdci nejvíce. V souvislostech to znamená, např. má přeci před sjezdem své strany, kde by měl opět vystoupat až nejvýš, kam až to jen dle postupového organizačního žebříčku v KSČM jde. A hle, hrdina - zachránce, to by v tom byl "čert", aby to příp. oponenty nesrazilo, samozřejmě demokraticky, až na zem! A dělá pro to všechno, dokonce už i "zprava doleva" přesvědčil vlastní stranu o tom, jak je dobré podporovat oligarchu, jakým je A. Babiš. Jo, jo, to jsou ta dialektická semknutí stalinistů a pragmatiků. Jedním z důsledků těchto kroků je pěkný guláš v hlavách nejednoho člena od KSČM.

Mediálně to pan Filip může také hrát - v kontextu účelového sbližování s pány Zemanem a Babišem - jako čas pro mírný úkrok stranou, a také vážit trhlinu možného dalšího vývoje, v němž poněkud "skleslá" KSČM přeci musí udržet své placené funkcionářské aktivy, pojistit si poslance z hlediska přízně současnému vedení a zároveň vypadat pro ještě věřící členstvo, že je o její "program" přeci takový zájem. O těch "dobrých bydlech" to platí určitě, s členstvem a "rukou do ohně strčenou" raději opatrně.

Dobrá tedy. Podtrženo, sečteno: pan Filip od KSČM ty miliardy podnikatelským zájmům u nás nezachrání, a velmoc jako Čína si své "problémy" bude řešit podle svého, i když tam z Hradu pojedou kapacity nejvyšší - pánové Mynář a Nejedlý. Jistotou nechť nám je již nyní, že se nám oba zase vrátí. Jen si nemyslím, zda tenhle návrat ty miliardy pro domácí podnikatelské prostředí vyváží.

Občané městu, město občanům OMMO

"OMMO.... ejhle, člověk!"

