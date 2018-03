TOP 09: Sněmovna musí nastavit hranice. Nechceme čistky vlády v demisi

Je to poprvé v historii, kdy je vůbec nutné, aby sněmovna vládě v demisi připomněla její účel a určila limity. Poslanci TOP 09 proto jednoznačně podpořili návrh na svolání mimořádné schůze.

Vláda v demisi nemá dělat tak zásadní změny v obsazení klíčových postů ve státní správě. „Andrej Babiš nerespektuje žádné ústavní zvyklosti. Proto je nutné, aby sněmovna přijala usnesení, které jeho vládě i dalším vládám v demisi stanoví jasné hranice. Vláda bez důvěry, natož v demisi, nemá dělat personální čistky. Tato vláda ale mění houfně osoby na klíčových pozicích, a to je pro stát nebezpečné. Sněmovna musí dát jasně najevo, že existují mantinely, za které vláda bez důvěry nemůže jít," říká předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Personální čistky vlády dnes mohou navíc poškodit nezávislost české justice. „Dnes může kabinet bezdůvodně odvolat nejvyššího státního zástupce. Takovou možnost v dnešní době považujeme za velké riziko pro nezávislost výkonu spravedlnosti v České republice. Proto jsme už dříve navrhli, aby bylo odvolání vedoucích státních zástupců možné pouze rozhodnutím nezávislého kárného senátu v kárném řízení a omezil se tak nežádoucí politický tlak na vedoucí státní zástupce, kteří stíhají v nejzávažnějších trestních kauzách,“ uvedl bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Na druhé mimořádné schůzi, kterou podpořili všichni poslanci TOP 09, se má tento týden hlasovat o odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tomio Okamura se podle předsedy TOP 09 vůbec neměl stát místopředsedou dolní komory parlamentu. Do této pozice ho svými hlasy prosadili poslanci hnutí ANO a komunistů. „Dnes většina stran říká, že nechce, aby byl v čele komise pro kontrolu GIBS bývalý příslušník pohotovostních pluků, který bil studenty. S tím samozřejmě souhlasíme a podporujeme odvolání pana Ondráčka z vedení zmíněné komise. Také si ale myslíme, že stejně tak by neměl být ve vedení sněmovny člověk s extrémními a xenofobními názory. Proto by neměl pan poslanec Okamura zastávat funkci místopředsedy sněmovny a dále tak poškozovat obraz této instituce,“ říká Jiří Pospíšil.

Výroky předsedy SPD týkající se tábora v Letech u Písku považuje TOP 09 za nepřijatelné. A také neslučitelné s jeho ústavní funkcí. „TOP 09 bude jednoznačně hlasovat pro odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

