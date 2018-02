TOP 09: Výzva občanům. Nezapomínejte na únor 1948

Sedmdesáté výročí komunistického puče z února 1948 je nutné zdůrazňovat právě ve chvíli, kdy se poprvé od roku 1989 rodí vláda s podporou KSČM. „Komunisté nikdy nebyli tak blízko moci jako dnes,“ říká předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který se na Václavském náměstí zúčastní Demonstrace za svobodu, demokracii a svobodné podnikání.

„Únorový převrat proběhl sice už před 70 lety, ale lidé by neměli zapomínat, co to naší zemi přineslo. Nebezpečí z vlády pár vyvolených vůdců je dnes největší od Sametové revoluce. Chci proto všechny vyzvat, aby si události roku 1948 připomněli a připojili se stejně jako my k některé z mnoha akcí, které se budou v neděli konat po celé zemi,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, kterého na akcích doprovodí i další členové a podporovatelé TOP 09.

Česká republika si výročí komunistického převratu připomíná během probíhajících jednání o nové vládě. „Nenechme si tím, že se KSČM účastní jednání o vládě, vnutit falešný dojem, že komunisté jsou běžnou parlamentní stranou. Komunismus sebral našim občanům svobodu, rozbíjel rodiny a stojí za smrtí tisíců lidi v tehdejším Československu. TOP 09 nikdy nepodpoří vládu, kterou řídí bývalý agent komunistické státní bezpečnosti nebo vládu, která se opírá o jediný komunistický hlas,“ řekl Jiří Pospíšil (TOP 09), který kritizuje prezidenta Miloše Zemana za jeho avizovanou účast na sjezdu KSČM. „Každý slušný prezident země by šel uctít oběti komunismu k památníku Milady Horákové, hovořil by o zločinech komunistického režimu a vybízel k poučení z minulosti. Miloš Zeman ale jede na sjezd KSČM,“ dodal předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Prezidentovu legalizaci komunistické strany odmítá také 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová: „Za komunistickou totalitu jsme jako národ zaplatili vysokou cenu. Tento režim popravil nejen Miladu Horákovou, ale i dalších 247 lidí. Čtyři a půl tisíce lidí zemřelo ve věznicích, dalších 200 tisíc lidí komunisté uvěznili jen za jiný politický názor. Téměř 300 lidí zabili při pokusu překročit hranice a odejít ze země. Nikdy nemůžeme souhlasit s tím, že nástupnické straně jede prezident České republiky na sjezd a už vůbec nemůžeme podpořit vládu, která se o hlasy KSČM opírá.“

autor: PV