TOP 09 dnes vysloví vládě nedůvěru

"Dovolte mi, abych vám a především poslancům za ČSSD připomenul jeden 10 let starý historický příběh. Byl březen roku 2009, Česká republika úspěšně předsedala Evropské unii a sociální demokraté vyvolali hlasování o nedůvěře vládě, protože poradce premiéra se údajně snažil ovlivnit vysílání nezávislé České televize, což bylo pro sociální demokracii tak nepřijatelný konflikt zájmů a tak nepřijatelný útok na nezávislá média, že kvůli tomu vyvolali hlasování o nedůvěře vládě a vláda padla v půlce předsednictví. Uteklo 10 let, stojíme tváří v tvář neskonale většímu konfliktu zájmů, který nemá v Evropě obdoby a který dělá mezinárodní ostudu České republice a poslanci za sociální demokracii se dnes zatím chtějí tvářit tak, že se nic neděje a že má vláda pokračovat. Já bych jim připomněl tenhle 10 let starý příběh a rád bych jim řekl naprostý nepoměr mezi tehdejším důvodem a dnešním důvodem. Chtěli bychom je požádat, ať svůj postoj přehodnotí, pokud chtějí být konzistentní demokratickou stranou," uvedl předseda poslanecého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

"V neděli na Letné vyjádřilo více než 250 000 občanů ze všech koutů České republiky svůj názor na vládu Andreje Babiše. Aktivní občanská společnost dala jasně najevo, že tento obrovský konflikt zájmů, který Andrej Babiš má a toto ohrožení právního státu, kterého jsme svědky, se jim velmi nelíbí. Apelovali na nás, na poslance, abychom zamezili pokračování tohoto konfliktu zájmů a těchto problémů vlády Andreje Babiše. My poslanci dnes máme možnost vyjádřit nedůvěru vládě Andreje Babiše a nedůvěru tomu, jakým způsobem vládne. Vládne tak, že se narušuje dělba moci, která je součástí demokratického zřízení a která je jeho pevnou podmínkou. Myslím si, že pokud si to uvědomuje tolik lidí v České republice, tak těch dvě stě poslanců z Poslanecké sněmovny by tomu mělo nejenom naslouchat a velmi hluboce o tom přemýšlet, ale také se podle toho zachovat. Pokud tady dochází k tomu, že ten který nám vládne, má zájem nejenom o svoji svobodu, protože je trestně stíhaný, ale také úspěšnost svého podniku, tak je to střet zájmů, kterého jsme nikdy před tím nebyli svědky. Myslím si, že je naší povinností toto vzít v potaz. Doufám, že spoluzodpovědnost, kterou na sebe chtějí někteří vzít, ještě jednou zváží a s tím také, zdali jim to za to stojí a je to v souladu s jejich svědomím a vědomím. To je to, o čem dnes budeme rozhodovat, každý z nás, sám za sebe jednotlivě," řekla první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Vláda nevynechala jakoukoliv příležitost, aby zmínila, jak krásně se s ní žije a jak pumpuje peníze. Skutečně peníze pumpuje, ale nejedná se o peníze do investic, ale do spotřeby a je nutné zmínit, že žijeme významně na dluh, především na dluh mladé generace. Takovou vládu já ani TOP 09 nechceme, a proto jí dnes vyslovíme nedůvěru," doplnil poslanec TOP 09 Dominik Feri.

autor: PV