Topolánek: Hodnocení projevu prezidenta Zemana? Žádné překvapení

Nerad hodnotím projevy svoje, natož cizí... V projevu prezidenta Miloše Zemana nezazněla jediná myšlenka, která by mi utkvěla v paměti a se kterou bych mohl třeba i polemizovat. Miloš Zeman neumí sdělovat pozitivní poselství a předávat pozitivní energii. Není to jeho přirizenost. Ve svatoštěpánském projevu několikrát popřel sám sebe. Při hodnocení české politické scény není nestranný a objektivní a ani se o to nesnaží. Dokáže sice kladně hodnotit výsledky vlády, aby v další větě dal průchod zášti vůči Bohuslavu Sobotkovi. Mluví o nedostatečném vyjednávání po volbách, kterému svými ukvapenými kroky v podstatě zabránil. Nevím, můžeme-li mu věřit kategorické odmítání předčasných voleb. Protimigrační rétoriku, kterou ostatně sdílím, mohl změkčit výzvou k solidaritě s trpícími. Celkové hodnocení: žádné překvapení.

Mirek Topolánek ODS

Kandidát na prezidenta v roce 2018

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nejlepší Zemanovo vánoční poselství. Není co vytknout, k národu mluvil skutečný státník. Jeho soupeři mají problém, soudí znalec mediální scény Fuj Sobotka, fuj Drahoš, fuj ČT. Prezident domluvil a Honzejk z Bakalovy stáje hned mastil reakci Vánoční poselství prezidenta Zemana: Připil na zdravý selský rozum Horáček: Nedejte se manipulovat ČT, zakončil Zeman svůj projev v ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV