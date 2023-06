Udženija (ODS): Chci nastavit férový systém přidělování bytů

Bc. Markéta Gregorová byl položen dotaz

Paní Gregorová, co je to za nesmysl, legalizovat konopí si přeje drtivá většina společnosti. Na základě čeho, toto říkáte. Jestli šlo o průzkum, tak těm jám nevěřím ani náhodou, manipulační otázky a výběr lidí, kterých se tážete a to nejen ohledně konopí. To se týká všech průzkumů. Já myslím, že ĆR ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.