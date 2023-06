Udženija (ODS): O pěstounství se stále málo hovoří

reklama

V úterý 6. června 2023 se uskutečnilo již tradiční setkání pěstounských rodin v Zoo Praha. Dorazilo na něj více jak 70 rodin. Toto setkání organizuje každoročně pražský magistrát jako součást Dnů pěstounství. Ty jsou především poděkováním stávajícím pěstounům a motivací pro rodiny, které by se případně chtěly stát pěstouny také. V rámci těchto dnů se snaží hlavní město mimo jiné o osvětu široké veřejnosti.

Do Zoo Praha i přes deštivé počasí zavítalo v rámci setkání celkem 74 rodin, z toho 48 rodin dlouhodobých pěstounů a 26 rodin přechodných pěstounů. Na programu byla komentovaná prohlídka zoo, především děti pak zaujal program s lachtany. V rámci setkání také referentky z náhradní rodinné péče nabízely poradenství a aktuální informace o pěstounství lidem, kteří o ně měli zájem.

„O pěstounství se v naší společnosti stále málo hovoří. Proto se snažíme toto téma otevírat a přibližovat ho veřejnosti. A kdybychom osvětou získali další, byť jednotky pěstounů, a umožnili tak dalším dětem získat nový domov, má to smysl. Pěstouni jsou opravdoví hrdinové naší společnosti, kteří si zaslouží náš hluboký respekt. Den v zoo je jen malým střípkem naší podpory, kterou se pražským pěstounským rodinám snažíme nabízet,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.

Na tiskové konferenci vystoupil i ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek, který náhradní rodinnou péči dlouhodobě podporuje. „Těší nás, že setkání pěstounských rodin probíhá opakovaně u nás v Zoo Praha. Pěstouni si nepochybně zaslouží ocenit za své zásluhy a zoologické zahrady jsou tu koneckonců i proto, aby dělaly radost dětem – a nejen jim,“ popisuje Miroslav Bobek.

Dny pěstounství pokračují v letošním roce až do 20. června 2023. Hlavní město v rámci programu hledá nové pěstouny, kteří by umožnili dětem, o které se nemohou jejich biologičtí rodiče postarat, vyrůstat v rodině. Praha chce, stejně jako v předchozích letech, prostřednictvím Dnů pěstounství poděkovat těm, kteří pečují o potřebné děti, a těm, kteří uvažují zapojit se do náhradní rodinné péče, poskytnout motivaci a co nejvíce informací. Detaily naleznete zde.

Ing. Aleksandra Udženija ODS



