Udženija (ODS): Praha podpoří prevenci bezdomovectví

Rada hlavního města schválila pokračování memorand s pěti organizacemi, které svým klientům pomáhají nejen s bydlením, ale i s návratem do běžného života. V prvním kole memorand, které Praha uzavřela v roce 2022, se už podařilo zabydlet 50 lidí z různých ohrožených skupin. Nově schválená memoranda umožní organizacím získat dalších 26 městských bytů, a tím pomoci dalším lidem na cestě k samostatnosti.

„Město samo nemůže vyřešit všechny složité příběhy lidí, kteří se ocitli bez domova nebo v jiné těžké životní situaci. Ale děláme maximum pro to, aby tu pomoc našli – ve spolupráci s těmi, kdo tomu rozumějí a mají s tím zkušenost. Právě díky práci zodpovědných organizací a zapojení města to možné je – byt po bytě, člověk po člověku. Děkuji všem, kdo v tomhle systému každý den pomáhají. Je to běh na dlouhou trať, ale dává smysl,“ říká náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví Alexandra Udženija.

S každou z organizací město úzce spolupracuje, řeší konkrétní potřeby a pravidelně vyhodnocuje průběh projektů. Ne každý příběh končí dobře – někteří klienti pobyt v městském bytě nezvládnou a o bydlení přijdou. Právě proto je důležité, že neziskové organizace poskytují vedle samotného bytu i sociální podporu a odborné vedení. To, že je spolupráce postavená na důvěře a otevřené komunikaci, se podle města dlouhodobě osvědčuje.

Díky novým memorandům získají neziskové organizace:

Rubikon Centrum – 4 byty pro lidi opouštějící vězení

Naděje – 5 bytů pro klienty bez domova

BONA, o.p.s. – 6 bytů pro lidi s duševním onemocněním

Baobab, z. s. – 6 bytů pro mladé lidi bez domova

Letní dům, z. ú. – 5 bytů pro mladé dospělé, odcházející z ústavní péče

Zároveň se hlavní město snaží, aby městské byty byly dostupné co nejširšímu spektru obyvatel – od těch nejzranitelnějších až po ty, kteří si mohou dovolit vyšší nájemné. Kromě sociálního bydlení Praha pravidelně přiděluje byty také seniorům, lidem se zdravotním hendikepem či zástupcům preferovaných profesí, jako jsou učitelé, zdravotníci nebo záchranáři. Nově byly spuštěny také elektronické aukce městských bytů, v nichž o přidělení rozhoduje výše nabídnutého nájemného.

Přehled všech možností a aktuální nabídku bytů najdou zájemci na webu hlavního města Prahy. Tímto způsobem se Praha snaží efektivně a spravedlivě pracovat s tím, co má – a zároveň podporovat ty, kdo pomáhají měnit lidské osudy k lepšímu.

