Udženija (ODS): Plovoucí heliport pro vrtulníky záchranářů postaví Praha pod Vyšehradem

Celkové náklady na výstavbu budou necelých 40 milionů korun bez DPH, helideck by měl záchranářům začít sloužit v příštím roce. „Pacienty odsud budou záchranáři převážet do Všeobecné fakultní nemocnice, do Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí nebo k Apolináři. Žádná z těchto nemocnic totiž nemá vhodnou přistávací plochu. Ve většině případů, kdy zasahuje letecká záchranná služba, je každý okamžik klíčový – počítají se doslova minuty a vteřiny, které mohou znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Proto jsem nesmírně ráda, že jsme konečně na startu realizace heliportu a Pražané budou mít ještě rychlejší a efektivnější pomoc, když ji budou nejvíce potřebovat,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví.

Heliport vznikne na pravém břehu Vltavy v lokalitě Rašínova nábřeží, a to za účelem zajištění přistávací plochy pro převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a do Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. Zařízení ale bude využitelné i pro případ nutnosti řešení různých typů mimořádných situací, které vyžadují nasazení specializovaných složek IZS, jako jsou hromadná neštěstí či teroristické útoky s velkým počtem pacientů.

Hlavní město na základě dnešního rozhodnutí radních nechá vybudovat plovoucí zařízení o rozměru 20 x 20 metrů, které bude sloužit jako pracovní helideck pro přistávání vrtulníků letecké záchranné služby. Součástí záměru má být také instalace ukazatele směru větru, zábradlí, přístupové lávky a dále také připojení na elektrickou energii nebo zajištění montáže vázacích lan a plavebních značení. Celé spojení helidecku musí být rozpojitelné, aby jej bylo v případě potřeby možné rozebrat a transportovat po řece. Místo budou moci využívat pouze vrtulníky s maximální hmotností 9 tun.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 39 700 000 Kč bez DPH. Práce by měly začít ve druhé polovině letošního roku a potrvají zhruba rok. Poté už bude heliport plně připraven sloužit.

Jedná se o velmi atypický projekt, který podléhá specifickým parametrům a pravidlům. V rámci výstavby musí být také dodrženy veškeré požadavky Ministerstva dopravy České republiky a Úřadu pro civilní letectví, ale také Dopravního a energetického stavebního úřadu nebo Státní plavební správy a Povodí Vltavy.

Současný přistávací prostor v Zítkových sadech je dlouhodobým provizoriem. Nejen že se nachází v těsné blízkosti u výstupu z metra, ale je také velmi využívaným parkem. Pro záchranáře, kteří bojují o čas, je proto velmi komplikované čekat na vyklizení veřejného prostranství, aby mohl vrtulník vůbec přistát.

