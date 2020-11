Vachatová (Trikolóra): Propagandistické dno Ministerstva zahraničních věcí

reklama

Zhlédla jsem ho několikrát a vy můžete také. Je přímo ZDE.

Chápu video, které nabádá lidi k práci v Bruselu, dobře tak, že svitla naděje pro všechny číšníky, kadeřnice, plavčíky, fyzioterapety, trenéry, nejrůznější živnostníky a podnikatele, co vinou nynější situace přišli o veškeré jistoty, protože nyní se mohou ucházet o práci u evropské komise? Tady u nás přece práce není, Péťa z videa netuší, co bude. Tady s Péťou souhlasím i já. Taky netuším, co bude. A jak lákavě řekla ve videu Magda, když budou pracovat v Bruselu, už vůbec nebudou muset řešit vysoký nájem, protože tam dostanou "fakt super plat".

Video Ministerstva zahraničních věcí dává všem nám naději, že v Bruselu se budeme mít dobře. Tak bych to video mohla chápat já, i když, mezi námi, lidi ve videu spíš vypadají jako partička absolventů genderových studií z filosofické fakulty než jako maminky samoživitelky bez práce nebo tátové od rodin s hypotékou, leasingem a bez pracovní smlouvy. Zajímalo mě to, a tak jsem se na to EPSO podívala, práce je totiž to, čeho bude opravdu nedostatek.

Anketa Zaslouží si herec Josef Dvořák státní vyznamenání? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 13527 lidí

Je to dobré, nabídek je tu dost, můžete se hned ucházet například o místo Vedoucího úseku pro připravenost a reakci na mimořádné situace. Musíte mít sice vysokoškolské vzdělání, 9 let praxe, musíte doložit rozsáhlou odbornou praxi v oblasti veřejného zdraví, zejména v oblasti "připravenosti na mimořádné situace a koordinace reakce při propuknutí nákazy v souvislosti s přenosnými nemocemi a přeshraničními zdravotními hrozbami" a musíte prokazatelně umět asi dalších 1000 odborných věcí. A pokud jste se prokousali 7 stránkami požadavků, na konci se dočtete, že navíc musíte být žena, protože, cituji: Ženy jsou v současné době v této oblasti / manažerských funkcích zastoupeny nedostatečně. Z tohoto důvodu vítáme zejména přihlášky podané ženami.

Další inzeráty nejsou o nic lepší. Práce pro evropskou komisi musí být práce snů, Magda tam bude prosazovat jeden z 6 stanovených cílů do roku 2024, jako například pro nás nesmyslnou a likvidační Zelenou dohodu pro Evropu, cenzuru na sociálních sítích, světový pořádek či více nařízení z Bruselu. Báječná práce, natolik skvělá, že se za námi do České republiky už nejspíš Magda nikdy nepodívá, jak to tak z videa vyplývá.

Pokud existuje nějaké propagandistické dno, je to tohle.

(převzato z Profilu)

Natálie Vachatová Trikolóra



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vachatová (Trikolóra): Vláda bere peníze vám, aby je dávala jim... Vachatová (Trikolóra): Dítě až na posledním místě, na prvním je dnes rovnost mužů a žen Vachatová (Trikolóra): Demagog.cz – neziskovka, která nám bude určovat, co na Facebooku nemáme vidět Vachatová (Trikolóra): Víte, komu ve skutečnosti věříte? Jak je to s těmi "nezávislými" médii?

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Natálie Vachatová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.