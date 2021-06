Vachatová (Trikolóra): Životní styl, drahá hračka pro bohaté

reklama

Naše hlavní město pod vedením pana Hřiba od Pirátů se právě potýká s výpadkem příjmů přesahujícím 10 miliard korun. A teď nechci řešit takové paradoxy, jakože na Prague Pride magistrát našel a poslal 650 000 korun, protože "prestiž", ale novým občánkům 15 tisíc poprvé nedoplatí, protože je v pokladně málo peněz. Je to pořád o těch prioritách, o tom, co považujeme za důležité a tak, ale zpět k tématu.

Co je tedy pro Pirátů a STAN důležité?

V době, kdy se Praha potýká s masivním výpadkem příjmů, schvaluje klimatický plán za 230 miliard korun a plánuje nakoupit 900 elektrobusů za 15 miliard korun. Primátor Hřib to komentuje takto: „Díky tomu, že se sníží využívání fosilních paliv, by mělo dojít k určitému zlepšení energetické soběstačnosti města a také k omezení financování nedemokratických režimů.“ Tím nedemokratickým financováním režimů myslí Rusko. Hlubuček ze STANu nadšeně přitakává a dodává, že je "plán velmi ambiciózní a všichni si to uvědomují." Myslí tím, že je to velký průšvih a nesmysl a všem to samozřejmě dochází, ale co už.

Ten jejich diplomatický slovník miluju.

Všechno je to moc hezké, všechny ty zelené závazky a snižování emisí o 30, 45, 50 a více procent, i kdyby nám to mělo průmysl položit (zisk Škody se propadl o polovinu, ale do elektromobility i tak musí napumpovat 37 miliard, protože nátlak). Má to však několik vad na kráse.

Elektromobilita je hlavně životní styl než způsob přepravy, a pokud by nebyl celý zeleno-elektrický sektor brutálně dotován z peněz ostatních, neměl by šanci přežít. Vše tedy stojí a padá na dotacích. A dotace = korupce. V tomto případě bude dotací hodně a budou opravdu velké, jestli víte, co tím myslím.

A protože se Praha bude muset i navzdory dotacím spolupodílet na financování toho zeleného elektrodobra, počítá se mimo jiné se zpoplatněním vjezdu do centra a jak řekl Hlubuček, platit se bude podle toho, jakou emisní stopu vaše auto zanechává. Kdo to tedy teoreticky zaplatí? Nejvíce ten, kdo má staré auto. A ten, kdo má staré auto, ho má nejspíš proto, že nemá na to, aby si pořídil auto zelenější a nové. Elektromobil je zkrátka drahá hračka pro bohaté, ať na to koukám jakkoli.

Dá se předpokládat, mimo jiné i kvůli Zelené dohodě pro Evropu, v níž se zavazujeme být klimaticky neutrální, že se postupně budou inspirovat i další česká města, a i ta si to budou muset zčásti zafinancovat. Budou nejspíš také zpoplatňovat vjezdy do center a zvyšovat ceny jízdenek, jako to udělala Praha. Ale budeme pak opravdu zelenější?

Kdyby se přijaly příslušné zákony, zakázaly spalovací motory, vybudovala se velmi drahá infrastruktura, vyřešila se likvidace elektrobaterií, jejich výdrž, životnost, vybudovala opravdu rozsáhlá síť pro rychlé a dostupné nabíjení, vyřešila se problematika nákladní dopravy, tak pořád tu jistotu nemáme.... A co ten výpadek spotřební daně z fosilních paliv? Ten by se nejspíš musel nahradit zvyšováním silniční daně, mýta, zdaněním elektřiny, předpokládám. A když už jsme u té elektřiny - kde ji vezmeme?

230 miliard za slepou uličku je opravdu hodně peněz. Přitom nemusíme přistupovat na žádné devastující klimatické plány a Zelené dohody pro Evropu. Česká republika není a ani nebude v žádné klimatické krizi. Stačí, když zapojíme zdravý rozum.

Natálie Vachatová Trikolóra



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Děti místo učení tráví školní čas besedami o genderu. Zuzana Majerová Zahradníková: Přestat financovat ty neziskovky Soukromníci cílí s Trikolórou a Svobodnými na dvouciferný zisk ve volbách Majerová Zahradníková (Trikolóra): U nás musíme být vždy papežštější než papež Právník z Trikolóry udeřil na vážný problém. Je to naprostá arogance moci. Půjde o desítky miliard. Kdo je zaplatí?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.