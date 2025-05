„Opravíme stát.“ Motoristé dali před volbami slib

Předseda Motoristů Petr Macinka na úvod vyzdvihl, že preference strany stoupají a ostatní už se Motoristů začínají oprávněně bát. „Okovy praskají, zkostnatělý systém se otřásá. Motoristé sobě už nejsou nováčkem na politické scéně, jsme stranou, která si získává přízeň občanů a to děsí ty, kteří si zvykli na pohodlné pozice moci,“ prohlásil Macinka.

„Říkají, že mají patent na rozum, ale jak jsme v poslední době viděli, rozum nemají. Stávající politické elity snad z každé strany dělají všechno pro to, aby nás zastavili. Oni totiž vědí, že přinášíme změnu, nejsme součástí jejich hry. Nejsme další strana, která před volbami slibuje, ale potom neplní, jsme Motoristé sobě a přišli jsme opravit stát,“ řekl za hlasitého potlesku lidí.

Jako podtitul kampaně Motoristé zvolili heslo: Rozumíme době. „To je náš závazek, že víme, kde stát selhává a že máme plán, jak to napravit. Jsme noví, jsme čerství a na rozdíl od ostatních jsme odvážní. My chceme, aby byl stát opraven,“ dodal Macinka a zdůraznil, že Motoristé sobě „fakt nejsou jen o autech.“

Ekonom Vladimír Pikora následně představil plán Motoristů na ozdravení veřejných financí státu. „Jsme pravicová síla a na rozdíl od současné vlády, která zvyšuje daně a stejně tvoří stamiliardové schodky, my chceme schodky snižovat tím, že budeme snižovat státní výdaje. Stát nesmí být krkavec, který stojí na našich rozpočtech a příjmech. Musíme řešit výdajovou stránku, zastavíme dotace na různé zbytečné věci, jako ideologické projekty, klimatické projekty a omezíme tok peněz do neefektivních organizací,“ uvedl s tím, že Motoristé také zatočí s korupcí a s Green Dealem.

Předseda mladých motoristů MotorGen Matěj Gregor mluvil o bezpečnostních otázkách, jako je migrace a armáda. „Stát je třeba opravit, aby se v něm lidé cítili bezpečně. Doma, na ulicích, i na hranicích. My chceme bezpečné Česko. Masová migrace už dávno není jen problémem Německa a jiných zemí a migrační pakt, který schválila Fialova vláda, je tikající bomba. My říkáme jasně, že migrační pakt, je zrada země a je pro nás nepřijatelný a uděláme vše pro to, aby tento pakt nikdy nevstoupil v platnost,“ prohlásil Gregor a vyslal ironický vzkaz pro ministra vnitra Víta Rakušana. „Pane ministře, migranty jedině do vašeho STANU,“ pobavil Gregor publikum.

Gregor se věnoval také tématu obrany země s tím, že Česko musí být určitě dále ukotvené v NATO, ale místo předražených hraček jako F-35 by mělo investovat do obranných systémů, jako je Patriot. „My nikdy nebudeme na nikoho útočit, spíše se budeme bránit. A jediným nebezpečím pro nás je balistická střela z Ruska, proto musíme investovat do obranných mechanismů,“ řekl Gregor. Mladí lidé by podle něj měli být lépe motivování, aby dobrovolně vstupovali do výcviku. „Protože připravená společnost, je bezpečná společnost,“ dodal Gregor.

Slovo si nakonec vzal europoslanec Filip Turek, který má v plánu zevnitř proměnit Evropskou unii, která je nyní plná levicových progresivistů. „Chceme sebevědomou republiku, odmítáme euro, odmítáme zrušení koruny. Odmítáme vzdání se práva veta v EU a hlavně odmítáme, aby nám v Bruselu diktovali, co je správné a co není. My jsme pro spolupráci, ale ne pro poníženost. Nechceme vystoupit z EU, ale chceme změnit její směr, společně třeba s Maďary, Rakušany, Rumuny, Italy a Holanďany a všemi, kdo nechtějí sloužit levičáckým ideologiím v Bruselu. Odmítáme klimatický alarmismus a máme jednoznačné heslo: Síla a nezávislost v srdci Evropy,“ uvedl Turek.

Nakonec z Bruselu na připraveném videu promluvil bývalý europoslanec Jan Zahradil. „Doufám, že jste všichni viděli, jak si Filip Turek namazal v neděli v Partii na chleba ministra zahraničí Jana Lipavského. Ten jen dokázal, že žádnou zahraniční českou politiku nedělá a má jen jediné téma, a to je Ukrajina. Ministerstvo zahraničí se pod jeho vedením chová spíše jako liberální neziskovka a s tím je potřeba skončit. Musíme napravit vztahy s našimi středoevropskými partnery a musíme bez předsudků komunikovat se světovými velmocemi, ať už jde o Spojené státy nebo Čínu,“ přidal svá stanoviska Zahradil.