Valachová (ČSSD): A tam vznikla ta černá díra směrem k důchodům

Děkuji, pane předsedo. Kolegové, kolegyně, já samozřejmě podporuji vládní návrh, aby kromě zákonné valorizace, kterou jsme prosadili my v roce 2017, tak aby rostly důchody našich seniorů a seniorek v příštím roce nad zákonnou valorizaci 300 korun. Je mi líto - a tady reaguji na svého předřečníka, proč se tady opravdu vede tahle debata, která nakonec ve finále nikam nevede - že se nepodařilo najít v Poslanecké sněmovně shodu napříč politickým spektrem tuto věc, podle mého soudu spravedlivou, odhlasovat napříč politickým spektrem. Asi proto se tady tedy vede bohužel tahle zbytečná debata. Proč zbytečná? No z jednoduchého důvodu. Ačkoli jsme za poslední roky, a ví to asi celá republika, každý rok zvyšovali důchody seniorů a seniorek a tím narovnávali to, v jaké výšce jsme před iks lety důchody nalezli, no tak proč to doposavad nepomohlo a tady se vzájemně mlátíme těmi grafy? No z jednoduchého důvodu, a to neříkám tedy jako politička, ale jako dlouholetá právnička, člověk, který se pohybuje ve veřejné správě a také ve strukturách legislativní rady vlády, já jsem byla u toho, kdy se opustila právě valorizace důchodů v těch dobách minulých. Proto ta vzpomínka. A tam vznikla ta černá díra směrem k důchodům a tu zkrátka nenarovnáte a nezazdíte bohužel ani po sobě několikaletým opakujícím se nad zákonnou valorizaci přidávaným důchodům.

Není to spravedlivé, že jsme se dnes na tom neshodli. A já vás, kolegové a kolegyně, vyzývám - a teď se dostávám tedy ke konkrétní věci směrem k předřečníkovi - podpořme zkrácení projednávání mezi jednotlivými čteními tak, aby měli důchodci a důchodkyně v naší zemi co nejrychleji jasno, jak jejich důchody porostou, a zazděme tu díru, která tady vznikla v těch předchozích letech, která by spravedlivě měla být podle mého soudu narovnána. Děkuji.

