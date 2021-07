Valachová (ČSSD): K systémovému navyšování penzí docházelo každý rok

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, mimořádně jsme se dnes jako Sněmovna sešli z jednoho jednoduchého důvodu, a sice, že chceme pokračovat v tom, aby byla pravda v České republice, že senioři a seniorky po celoživotní práci a výchově dětí a odevzdání toho, co celý život budovali z hlediska hodnot v této zemi, tak také my že jim dokážeme zpátky vrátit to, co si zasloužili, a konečně jim zajistíme důstojné důchody.

Víte, že po mnoho let se vláda snaží narovnat to, co se stalo v době hospodářské krize, ale také v době tzv. Drábkových, Šiškových a Kalouskových reforem. Trochu mě mrzí, že někteří mí předřečníci tady na to zapomněli. A není to o tom, že by byl někdo nehospodárný, nebo chtěl někdo rozhazovat, ale je to o tom, co je absolutně normální. A sice, pokud se někdo podílí - a v tomto případě jsou to naši důchodci a důchodkyně, na vybudování hodnot a bohatství republiky, tak je logické, že pokud už potom nemohou aktivně chodit do práce, tak se také mají podílet na tom, že jejich důchody jsou důstojné a umožňují jim zajištění jejich základních životních podmínek.

V minulých letech jsme k návrhům vlády my všichni poslanci napříč politickým spektrem hodně zlepšili a určitě po těch několika letech jsou naše důchody důstojnější. Přesto nemůžeme být úplně spokojeni a já nesouhlasím se svými předřečníky, že by to snad mělo být nějaké předvolební rozhazování. To by byla pravda, kdybychom těch minulých pět nebo sedm let nedělali nic a všichni tady měli mlýnek a vůbec by nás nezajímalo, jak důchody v České republice vypadají. To se, kolegyně, kolegové, jak víte, nestalo. Naopak, každý rok docházelo k systémovému navyšování penzí v České republice a bylo to dobře. Dnes se scházíme, abychom nad zákonnou valorizaci zvýšili důchody tak, abychom zohlednili, že přece jenom výpočet valorizace počítá s úrovní hladinou cen z předchozího roku. A všichni víte, že v letošním roce dochází k dalším různým ekonomickým změnám a také k dopadu covidových opatření. A celkově ekonomika Evropy a světa prochází významnou proměnou. Takže z mého pohledu tohle je správně, je to poctivé, je to spravedlivé, je to fér a je dobře, pokud dneska a já věřím, že se to podaří a poslanecký klub sociální demokracie o to usiluje, navýšit nad zákonnou hranici naše důchody seniorů a seniorek o minimálně 300 korun.

Druhou věc, kterou chci zdůraznit, a zase to nepokládám za něco, co by nebylo v pořádku, protože víte, že jsme dlouhé roky v tomto funkčním období, ale i v předchozím funkčním období skrze různé komise pro spravedlivé důchody a důchodovou reformu napříč politickým spektrem hledali cestu, kde je ta politická shoda, jak přistoupit k tomu, abychom narovnali takzvané staré důchody, důchody starodůchodců, které jsou opravdu i přes zvyšování v předchozích letech stále velmi nízké. A tady si troufám říct, že důchody těch, co odcházeli do důchodu v 90. letech, tak že jsou skutečně stále nízké i přes ono zvyšování. Mluvila o tom ministryně práce a sociálních věcí, pokud mluvila o důchodech, které nepřesáhnou 10 000 Kč.

Tady jsme se přece shodli i napříč politickým spektrem, že právě cesta zohlednění péče o děti a tedy výpadku příjmu, ať se jednalo o ženu či muže, převážně to samozřejmě byly ženy, naše důchodkyně, tak abychom se shodli na tom, že výchovné, tedy minimálně 500 Kč za každé vychované dítě s tím, že víte, že je tam hranice maximálně tří let na zohlednění zvýšení důchodu, tak věřím, že tohle je shoda, kterou jsme nalezli i v rámci komise nad spravedlivými důchody, a že napříč politickým spektrem se na tom shodneme a pod návrhem, který jsme předložili a který byl také koaličně projednáván, tak výchovné směrem k vychovaným dětem a zvýšení důchodů v tuto chvíli dnes schválíme.

Zase to nepokládám za žádné populistické gesto, protože to je zkrátka shoda napříč politickým spektrem. A naopak bych byla velmi nerada, aby se to stalo předmětem politikaření. A byla bych ráda, abychom přijali i to z hlediska rozpočtové odpovědnosti a nastavili účinnost tak, abychom zvládli výchovné za vychované dítě pro ženy a muže a tedy to, že byly jejich příjmy sníženy, schválit i s ohledem na státní rozpočet a také tak vyšli vstříc nějaké naší hospodářské strategii, jak se vypořádat s dopady hospodářské krize.

Shrnuji. Prosím, kolegyně, kolegové, podpořme valorizaci nad zákonnou mez dnes a prosím shodněme se napříč politickým spektrem na zavedení výchovného, schvalme výchovné a ani v jedné věci z těchto věcí nepolitikařme. Naopak je to věc, na které jsme se dlouhodobě shodovali. Pojďme to schválit. Děkuji vám.

