Valachová (ČSSD): Řekněte lidem, o kolik přijdou těmito změnami

Děkuji. Petr Fiala je bývalý ministr školství stejně jako já, takže bezpochyby, a nepochybuji o tom ani na vteřinu, že ví, ve kterých letech nešlo dost peněz do mateřských, základních, středních a vysokých škol, ve kterých letech a kdy došlo k podseknutí těchto rozpočtů a jak je těžké bez ohledu na to, že od roku 2016 každý rok znamená rekordní rozpočet pro školství. Neříkám, že dostatečný. Neříkám, že dostatečný, ale rekordní. Takže to je první poznámka.

A druhá poznámka ke Zbyňkovi Stanjurovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. On se tady pořád zaklíná 19. stoletím. Nevím, asi se mu to století líbí, chtěl by v něm žít, nevím, proč to pořád tady opakuje. U toho sporu o daňový balíček, o mix daní a o rozpočet jde zkrátka o to, že ten návrh, který Občanská demokratická strana prosazuje, znamená podle nás jednoduchou věc. Na jednu stranu člověku dá patnáct stovek do kapsy, ale do tří měsíců, a to neříkám já, to říká třeba šéf centrální banky Rusnok, dojde ke zdražení hypoték, takže to bude minus dva nebo tři tisíce. A do poloviny roku dojde k inflaci a ke zdražení základních potravin a budou to další dva tisíce minus. Takže Zbyněk Stanjura vaším prostřednictvím, toho si na něm vážím, on umí dobře počítat, takže ho prosím, aby přestal vzpomínat na 19. století a spočítal a řekl lidem, o kolik přijdou těmito změnami.

