Valachová (ČSSD): Verze sněmovní je účinnější ochranou nezabavitelných částek

Kolegové, kolegyně,

chráněný účet tak, jak ho schválila Poslanecká sněmovna a tedy vy, vážené kolegyně a kolegové, po dlouhých patnácti letech, kdy v praxi tisíce, desítky tisíc, stovky tisíc lidí se musely vypořádat se situací obstavení všech svých příjmů exekutorem a zůstaly bez prostředků, i těch, které jim či jejich dětem náležely pro obživu -

- pro obživu a zajištění základních potřeb, jako je např. bydlení. Jde o tzv. nezabavitelné částky z již sražené části mzdy, platu, důchodů. Tito lidé tedy řádně platí svým věřitelům výživné nebo příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. Tyto naposledy jmenované jako nepostižitelné částky také bohužel kromě onoho částečného sražení mzdy a platu jsou, ačkoli právo to zakazuje, často postihovány exekucí. Jde tedy o to, že patnáct let zákony této země něco zakazují, ale neoprávněné exekuce z titulu exekuování nezabavitelných částek, které náleží povinným po splátkách dluhů věřitelům, vesele probíhají. Právo - neprávo, zákon - nezákon.

To, co Sněmovna schválila, to je možnost zřízení chráněného účtu dlužníkem, aby tyto nezabavitelné částky se soustředily na jednom účtu a účet bylo zakázáno exekuovat, není žádné dobrodiní pro dlužníky, žádná charita, něco, o co by se měli zasloužit, není to ani jejich odpovědností, že stát patnáct let dopustil, že se porušují vůči nim zákony. To, co Sněmovna schválila, zavedení chráněných účtů, je spravedlivým prostředkem k tomu, aby se dodržoval zákon a právo fungovalo tak, jak má. Doposud chyběly jakékoli povinnosti pro exekutory, plátce nezabavitelných částek, banky. Dlouhých patnáct let ombudsman - odtud pramení můj profesionální zájem o věc - i nevládní organizace i samotný povinný zase znovu a znovu museli dokládat a prokazovat bankám či exekutorům či plátcům, zaměstnavatelům, úřadům práce, co je, a co není nezabavitelné, a ať je exekuce zastavena - částečně zastavena. Tuto část si prosím, kolegové a kolegyně, zapamatujte, protože se k ní chci později vrátit. Ano, samotní povinní zase znovu a znovu museli dokládat - prokazovat bankám, exekutorům a dalším, co je nezabavitelné a zda má být exekuce zastavena či částečně zastavena. Slyšeli jste, že to nejde poznat doposavad, že doklady i u jedné částky zasílané na jeden účet, např. důchod České správy sociálního zabezpečení, nestačí, že peníze nemají barvu a zůstávaly neprávem zcela bez prostředků, ač pravidelný příjem měli nebo původně měli. Zaměstnavatelé z důvodu věčného dokazování a papírování na různých formulářích vůči kdekomu často takové zaměstnance jako první propouštěli z práce -

- nebo neochotně zaměstnávali. Z takových lidí se pak stávali lidé bez pravidelného příjmu. Nejen ke svému neprospěchu a neprávem, ale logicky k neprospěchu věřitelů a splácení dluhů. Aby se zabránilo takové praxi, přišlo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Veřejným ochráncem práv a Českou národní bankou s návrhem na sledování a obarvení takových částek, které stát, zákon, my jako zákonodárce, my, kolegové a kolegyně resp. naši předchůdci před patnácti lety označili za nezabavitelné, exekuci nepodléhající, zakázali, aby se exekuovali. Tato dlouholetá práce je vtělena do sněmovní verze chráněného účtu Valachová - Nacher. To, že jde o funkční účinný systém ochrany nezabavitelných částek potvrzují a podporují mimo jiné Ministerstvo spravedlnosti, Soudcovská unie, odborová centrála ČMKOS, zaměstnavatelské svazy, Česká národní banka, ombudsman, experti zabývající se exekucemi a znalí občanského soudního řádu, civilního procesu a soudní praxe, nevládní organizace jako Asociace občanských poraden či Česká asociace povinných. Většina z nich se navíc přímo účastnila řešení odsouhlaseného vládou a Sněmovnou.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi požádat vás, abyste podpořili sněmovní verzi, která s jistotou chrání povinné a chrání to, co jim právo patnáct let zaručuje. Jak říkám - žádné dobrodiní. Samozřejmě jsem si všimla snah najít třeba jiná alternativní řešení a snažila jsem se nebýt autorsky zaslepená, ale najít i expertní posudky, které by mně ověřily, že opravdu ta naše sněmovní cesta verze Valachová - Nacher je správná. Takovými experty pro mě jsou paní kolegyně Kasíková, soudkyně znalá exekucí, myslím si, že její jméno znáte, nebo doc. Lavický jako šéf katedry civilního práva Masarykovy univerzity. Obě tyto autority mně potvrdily, že verze sněmovní je účinnější ochranou nezabavitelných částek i povinného a že tato obrana bude v praxi fungovat. Naopak směrem k senátní verzi vyjádřily pochybnost o takovéto účinné obraně, zejména s ohledem na to, že je pouze na povinném z pohledu senátní verze, aby, tak jak to bylo doposud z hlediska částečného a úplného zastavování exekucí, prokazoval, co je nezabavitelné a co je zabavitelné, a neuspokojivě také řešeno, co se stane, když v takovém případě dlužník takové peníze na svém účtu spotřebuje. Za mě se stane dalším dlužníkem na druhou. K tomu chráněné účty směřovat nemají, to jsou účty otrocké a praxe, která doposavad vládne.

Děkuji vám za pozornost a prosím vás, kolegové a kolegyně, podpořte sněmovní verzi Valachová - Nacher, kterou jste podpořili na sklonku minulého roku a která vyústila během několika let práce společné tak, jak jsem řekla, a děkuji Ministerstvu spravedlnosti za dosavadní legislativní podporu.

