Válek (TOP 09): Je nešťastné plést investice s kompeticí grantovou

Já děkuji. Mě by ve snu ještě ráno nenapadlo, že budu mít něco, co bych mohl říct k investičním pobídkám. Ale mě zmátla ta diskuse, kde se dávají na jednu hromadu investiční pobídky a granty, a já jsem si za těch třicet let, co se pohybuji ve výzkumu, myslel, že každé je něco úplně jiného. Za mě vrchol vědy je Nobelova cena, a tak jsem se snažil najít nějakého zaměstnance nějaké firmy, co dostal Nobelovu cenu. Našel jsem spoustu zaměstnanců různých univerzit a výzkumných center a nějak jsem tam nenašel toho zaměstnance té firmy, ale věřím tomu, že ten výzkum se dělá hlavně ve firmách. Taky jsem si doposud myslel, že soukromé firmy v Americe dotují výzkum v Massachusetts Institute, a ne naopak. Ale možná se pletu, já tu situaci zase tak podrobně neznám. A byl jsem přesvědčen, že vrchol výzkumu ve Spojených státech je Harvardova univerzita a její výzkumné centrum, stejně jako v Japonsku Tsukuba University a její výzkumné centrum, kde vyvinuli třeba první protonový přístroj, a ne že je to nějaká firma.

Rozumím tomu, že se výzkum a vývoj dělá i ve firmách, a pro toho jsou granty a o ty granty může kdokoliv jakkoliv kompetovat na základě toho, že podá nějaký návrh, nějaký projekt, nějaký nápad, a pak nezávislá komise odborníků, ideálně anonymních, českých a zahraničních, čím více anonymní a čím více nezávislá, to posuzuje. A pokud ta agentura je kvalitní, seriózní, solidní, tak se to posouzení nedá cinknout. Byly agentury v České republice, kde to tak fungovalo a cinklo se to, a pak ty agentury skončily, často to byly rezortní agentury, dneska ta situace, pánbůh zaplať, je daleko lepší.

Když to vezmu hodně, hodně za vlasy přitaženě a laicky, tak z pohledu nemocnice je urgentní příjem místo, kde potřebují investiční pobídku, protože je očistec tam pracovat pro doktory, pro sestry, je to strašná dřina, a tak hledám různé investiční pobídky, aby ten lékař na tom urgentním příjmu byl, snažím se ho co nejlépe vybavit, snažím se mu dát co nejvyšší osobní ohodnocení, pokud to jde, a takto já vnímám investiční pobídku do toho, aby mi fungovalo zařízení nemocnice, v tomto případě stát. Rozumím tomu, že jsou firmy, které chci nějakým způsobem stimulovat, aby dělaly nějaké činnosti v nějakých místech, kde by to jinak nefungovalo, a takhle já vnímám investiční pobídku.

A pak mám něco úplně jiného, v nemocnici pracuje řada lékařů, sester, různých zaměstnanců, kteří mají ty chytré nápady, o kterých, prostřednictvím pana předsedající, tady mluvil pan poslanec Juříček. A tito lidé chtějí tento chytrý nápad nějakým způsobem realizovat, ať už sami jako součást týmu, který si vytvoří, postupy jsou různé a všichni z vás, kdo se buď ve výzkumu pohybují, nebo sami výzkum dělali, nebo hodnotili, je znají a přijdou s tím nápadem a naprosto za stejných podmínek, opravdu naprosto za stejných podmínek bez ohledu na to, jestli je to profesor, nebo začínající asistent, jestli je to zdravotní sestra, a nebo je to výzkumník kovaný několika granty, prostě předkládají nějaké komisi schopné posoudit odborně, jestli ten nápad je dobrý, nebo není dobrý, tento nápad. A já si vytvořím určitý balík peněz, který se rozhodnu na tyto nápady použít, a pak na základě co nejvíce otevřené, co nejvíce objektivní a co nejvíce férové soutěže peníze rozdělím, a oni pak dělají, říkejme tomu výzkum a vědu, ať už je to aplikovaný výzkum, ať je to základní výzkum, ať už je to jakákoliv kombinace a definice hranic těch výzkumů. Je to věčná bolest, se kterou se hádají různé rezortní agentury s Akademií věd, a koneckonců my s TA ČR. A všichni, kdo se v tom pohybujeme, to velmi dobře víme a nikdy jsme se nedostali k nějaké seriózní shodě, protože často základní výzkum, nebo teoretický výzkum, chcete-li, končí podáním patentu a často aplikovaný výzkum podáním patentu nekončí, protože se ukáže, že to byla slepá cesta, což vůbec nemusí být špatné, protože holt ostatním to ukázalo tudy ne. I negativní výsledek výzkumu nemusí být špatný.

Samozřejmě něco jinšího je inovace, kdy prostě chci inovovat a vytvořit určitý výrobek, nebo produkt a chci jaksi získat na vytvoření tohoto produktu, na zavedení tohoto produktu, typickým příkladem ze zdravotnictví je v České republice firma ELLA, která dodává zdravotnické výrobky do celého světa a která tímto způsobem spolupracuje s řadou univerzit a vyvíjí v rámci základního výzkumu nějaké materiály. My jsme například země, která vyvinula biodegradabilní materiál. Je to naprosto unikátní materiál v rámci celého světa a pak na základě samozřejmě aplikovaného výzkumu přes TA ČR firma ELLA získala grant na to, aby zavedla tento produkt do výroby, začala ho vyrábět, protože ze začátku v podstatě absolutně nebylo jasné, jestli tento produkt může být, nebo nemůže být na trhu uplatnitelný. Byl to skok do tmy, po čase se ukázalo, že je velmi uplatnitelný, výhodný, firma tím pádem má daleko větší daně a daleko víc peněz pak odvádí státu a státu se toto jistě vrátilo.

Ale myslím si, že plést investice, které jsou do něčeho konkrétního, co chci podpořit, jestli stát, jestli soukromá firma, kdokoliv, s kompeticí grantovou o vědecké projekty, není šťastné a já doufám a věřím, že TA ČR je především grantová agentura, kde nezávislí odborníci hodnotí kvalitu grantů a že to není investiční, nebo pobídková agentura, která u vybraných projektů dělá pobídky na něco, co se rozhodne stát, to bych nebyl asi spokojen a rád.

Děkuji.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



