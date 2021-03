Válek (TOP 09): Vzácný okamžik, kdy se opozice shodne s koalicí, mě vždycky těší

reklama

Děkuji, pane předsedající. Ta radost z toho vzácného okamžiku, kdy se opozice shodne s koalicí, a to jak ministry, tak poslanci, ta mě vždycky těší. Teď takový okamžik nastal, tzn. pokračuji v tom, co řekl, prostřednictvím pana předsedajícího, pan profesor Vyzula a co řekl, prostřednictvím pana předsedajícího, pan ministr resp. pan docent Blatný. Pak bych chtěl upozornit u té vakcíny ještě na jednu věc.

My jsme tady přijali jakýsi zákon a ten zákon říká, které vakcíny mohou být hrazené. Tedy pokud je vážně myšleno to, že budeme používat nějakou další vakcínu, čemuž já se vůbec nebráním, tak pak musíme ten zákon novelizovat, musíme ho schválit, aby ta vakcína byla hrazená, aby se na ni vztahovalo to, co na ostatní vakcíny. Pak to bude muset schválit zřejmě Senát, podepsat pan prezident, což jistě udělá rád a rychle. A určitě bude dobře, když tady bude další vakcína, která bude standardně schválena EMU, prostě z toho důvodu, že zatím mě nenapadá žádný trik, jak to udělat, abychom se v příštím roce nemuseli znovu očkovat a v přespříštím zase znovu očkovat. To znamená, čím víc bude kvalitních vakcín na trhu, tím lépe.

Co se týče nějakého rychlého řešení v následujících týdnech nebo dvou týdnech, tak to si vůbec nedokážu představit, i kdybychom se posadili do nějakého Tupolevu, doletěli do Ruska, tam to naložili a dovezli sem, tak zase si to ti lidi budou muset platit. Nevím, jak přesvědčíte ty doktory, aby to očkovali, protože budou mít velký problém, že používají něco, co není schválené.

Pojďme se bavit o faktech! Máme objednaných a máme potvrzeno, že budou dodané, přes 20 milionů dávek ve druhém čtvrtletí a ve třetím čtvrtletí. Já nemám problém s tím, že by byl nedostatek vakcín, ale bojím se, aby je měl kdo naočkovat a aby bylo dost zájemců o to očkování. V tom mám já problém, to pojďme řešit! Ne, jestli je málo vakcín.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



