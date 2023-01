Válková (ANO): Tak si říkám, že špatně vyučujeme dějepis

reklama

Pane místopředsedo, já mám opět ambici se vejít do dvou minut.

Za prvé, úplně souhlasím a tím vlastně demonstruji, že tady nejde o tak politické téma, jak by se na první pohled mohlo zdát s tím, co řekl pan ministr Blažek.

Za druhé jsem chtěla také upozornit na to, na co samozřejmě má morální právo daleko větší a také ho využil pan poslanec Benda, vaším prostřednictvím. Protože mezi disidenty mám řadu přátel, můžu říct. Vím, že tenkrát to nebylo - a protože bohužel můj maturitní ročník je takový, že to znám i z vlastní zkušenosti, tenkrát jsem nepatřila nikdy mezi ně, ale byla jsem s nimi v kontaktu - bylo to riskantní a byly to vždycky jednotlivé osobnosti, které za to nesly odpovědnost.

Když tohle prostě slyším, tak si říkám, že tady špatně vyučujeme dějepis. Doufám, že tady je ministr školství - právě přichází - a tady by opravdu stálo za to přepracovat ty osnovy a vysvětlit té mladší generaci, jak to ve skutečnosti bylo. Že to zkreslení dějin, překreslování, jak vidím, pokračuje dál všemi směry.

Do třetice. Neměli bychom se vrátit k tomu právnímu aspektu té zpožděné implementace? My tady diskutujeme tyhle obecné politické aspekty, ale ta novela už dávno měla být schválena.

Děkuji.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Válková (ANO): Návrh rozhodně není nevyvážený ve prospěch spotřebitele Válková (ANO): Záměrem návrhu zákona není zavést kolegiální řízení, ale jen upravit monokratický model Válková (ANO): Rozhodně nesouhlasím se zdůvodněním čím dříve tím lépe Válková (ANO): Jde přece jenom o velmi důležitou ochranu osob

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama