Vích (SPD): Je potřeba přijít k volbám, a nikoliv občany děsit koronavirem

V letošním roce je to již dvacáté výročí od vzniku krajských samospráv. Zřízení krajů bylo od samého počátku doprovázeno řadou diskusí nad jejich počtem a kompetencemi. Nakonec bylo rozhodnuto o zřízení 13 krajů. Dnes lze konstatovat, že zřízení krajských samospráv bylo chybou, kterou již dnes nelze zvrátit. Každý kraj je jiný a má svá specifika, co se týká jeho velikosti, počtu obyvatel, úrovní infrastruktury, počtu nemocnic, struktury obyvatelstva, stavem silnic a komunikací. Tím pádem má i každý kraj rozdílné příjmy a výdaje. Jenom provozní náklady stojí v případě krajů 10 miliard korun ročně ze státního rozpočtu, které by bylo možné investovat například na zlepšení kvality života občanů. Kraje se tak staly de-facto pouhými "průtokáči" peněz a v mnoha případech také prostředím pro nárůst razítek a byrokracie a také podhoubím pro vznik korupce (viz známá kauza ROP Severozápad). Není však již cesty zpět.

K volbám do krajů na celém území České republiky, kromě Prahy, se letos přidává i volba do Senátu. Proto je hlavní termín voleb 2.-3. října, ale tam, kde budou souběžně i volby do Senátu, tj. ve třetině senátních obvodů, bude druhé kolo ještě 9.-10. října. Je zajímavé, že v porovnání s prezidentskými a parlamentními volbami jsou volby do Senátu jedněmi z nejméně oblíbených a není se upřímně řečeno co divit. Počítá se obecně s velmi nízkou účastí a řada voličů také stále není rozhodnuta, kterému politickému subjektu by svůj hlas měla dát. To může zcela zásadním způsobem zamíchat výsledky voleb. Z obavy o nízkou účast kvůli pandemii koronaviru byl navíc přijatý zákon, který umožní volbu i lidem v karanténě. Cílem zákona je umožnit maximální výkon přímého volebního práva i lidem v karanténě a podpořit tím očekávanou již tak nízkou účast voličů.

Řada našich občanů krajské volby neprávem podceňuje a považuje je za druhořadé. Podívejme se ale na tyto volby z nadhledu, o co v nich přesně jde. Kraje každoročně hospodaří s příspěvky v celkové výši větší než 170 miliard korun a jenom SČK má stejný rozpočet jako například ministerstvo obrany. Celkově tedy kraje hospodaří s rozpočty, které se rovnají rozpočtům osmi ministerstev dohromady a jedná se o částku, která se rovná sedmině státního rozpočtu. To rozhodně není malá částka. Téměř polovina rozpočtu kraje je potom vynakládána na školství a platy učitelů. Další významná část je určena na sociální služby a sociální zařízení a také na dopravní obslužnost, opravy a údržbu místních komunikací. Kraj také odpovídá významnou měrou za složky IZS.

Zúčastnit se voleb do krajů je tedy významný počin, protože na kraje byla přesunuta značná část agendy, kterou do té doby vykonával přímo stát prostřednictvím svých institucí. Jak obecní, tak krajská samospráva je důležitá v tom, že přesouvá rozhodování blíž místu, kde se realizuje. To je určitě pozitivní, musí to však být také správa řádného hospodáře. Proto by krajské zastupitelstvo mělo být složeno ze stran a hnutí, kterým je možné důvěřovat, protože jde o značné finanční prostředky a také o kvalitu života občanů. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje přímou volbu starostů a hejtmanů a také jejich trestní a hmotnou odpovědnost za přijatá rozhodnutí, kde v případě pochybení by je bylo možné odvolat. Tento zákon však bohužel stále není přijat.

Rozhodnutí vlády znovu zavést plošně roušky a další omezení je důkazem, že plán vlády na takzvanou chytrou karanténu selhal. Naprosto nekoncepčně byl vládou opuštěn koncept koronavirové mapy, která měla umožnit cílená opatření v místě nákazy. Pokračuje tak zmatek a informační chaos. Způsobuje to paniku a strach u řady občanů. K panice přispívá i koronavirová hysterie v médiích a především ve vysílání ČT. Dnes je nejdůležitější, aby občané nepodlehli strachu a panice. Je nutné sledovat počty vážně nemocných hospitalizovaných lidí a dodržet základní hygienická opatření. Není především žádný důvod k obavě z nákazy při účasti a hlasování ve volbách do krajských zastupitelstev a senátu.

Všichni vlastenci by měli přijít k volbám a žádám Vás tímto o podporu hnutí SPD, abychom měli co největší sílu prosazovat náš politický program. Je to důležité. Tak přijďte k volbám!

(převzato z Profilu)

Ing. Radovan Vích SPD

SPD, poslanec, Liberecký kraj

