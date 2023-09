Vích (SPD) Nespokojenost v poločase vlády je neskutečná

reklama

Po létu s přicházejícím podzimem opět začala politická sezóna. Nejprve v Poslanecké sněmovně, pak i při politických debatách, pokud je tam vůbec puštěna opozice a nejsou to jen oslavné pořady, jak to vláda dělá dobře (viz speciální pořad pouze s premiérem Petrem Fialou). Nyní se přidaly i podzimní demonstrace, které pokračují ve čtvrtek 21. září v Českých Budějovicích. Zajímavé je, že nespokojenost s vládou pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů už probublává i na nečekaných místech. Například na pietě u Památníku letců v Žatci. Tam někdejší stíhací pilot a předseda Českého svazu letectví Václav Vašek ve svém projevu varoval před vtahováním nás současnou vládou do nesmyslné války. Prostě vyjádřil pouze svůj názor podobně, jak vyjadřují desítky tisíc občanů na demonstracích proti vládě Petra Fialy.

Zajímavé na podobných výjevech je, že ještě loni bylo mnoho lidí zaraženo agresivním postupem vlády pětikoalice proti uplatňování svobody slova, a tak říkajíc „drželi pusu". Ale letos už zjistili, že když to udělali, vláda se osmělila činit další a další kroky v neprospěch občanů České republiky. Běžným občanům se rapidně zhoršuje životní úroveň, české firmy jsou v problémech, nejsou základní léky, bydlení je čím dále více nedostupné, pro potraviny, cigarety a stavební materiál se jezdí do zahraničí. Přidávají se další kritici, nejsou místa ve středních školách, nespokojená je Hospodářská komora, výhrady má NERV, Asociace exportérů atd. Ale vláda řeší jen ty, co si to nejvíc „vyřvou" a mají mocného přímluvce. A ještě se k tomu „rozebírání majetku ČR" vláda přidává zvyšování daní kompenzačním balíčkem. Navazuje tím na obrání důchodců změnami ve valorizacích důchodů a praktickým znemožněním efektivně žádat o předčasné důchody. A k tomu nám stále stoupá tempo zadlužení státu.

Je otázkou času, kdy začne být touto vládou protlačována privatizace zdravotnictví (už jsou k tomu indicie právě v kompenzačním balíčku a v pětikoaličním souhrnném pozměňovacím návrhu). Má být umožněno, aby si nemocnice a další zdravotnická zařízení, která jsou příspěvkovými organizacemi, brala komerční úvěry. A pak je tam také připravená cesta ke slučování a rozdělování zdravotnických zařízení. Tedy v "ozdravném" balíčku se nakonec může najít i cesta směřující v konečném důsledku k privatizaci další části zdravotnických zařízení. Na to se už jistě někdo těší, jak se „napakuje". Mějme na paměti, jak se to stávalo v 90. letech, management podniku různými opatřeními snížil jeho účetní hodnotu, aby pak byl prodán levně do soukromých rukou. To se může opakovat. Faktem je, že celá koncepce zdravotnictví je špatná. Státní nemocnice, krajské nemocnice, fakultní nemocnice, do toho vojáci a soukromá zdravotnická zařízení a úhradová vyhláška. Praktičtí lékaři jsou zpravidla důchodového věku, podobně pediatři a o stomatologii ani nemluvě. Chybí zdravotní sestry a další zdravotnický personál. A to se píše rok 2023.

Podobně může hrozit tlak na zavádění školného. K tomu zase směřuje ubrání finančních prostředků pro školství v plánovaném rozpočtu na rok 2024, uvidíme, v jaké podobě nám to nakonec vláda předloží do Poslanecké sněmovny. Kompenzační balíček jako celek plošně zvyšuje daně u celé řady pro občany nezbytných služeb. Na druhé straně vůbec nevidíme nějaké zásadní šetření na straně jednotlivých resortů, až na naznačené ubrání peněz pro školství a zdravotnictví. Státní rozpočet ještě nemá definitivní podobu, nebyl ještě poslán Poslanecké sněmovně, což se má stát do konce září, ale už je známo, že je navržen obří schodek 252 miliard Kč.

U vlády Petra Fialy je třeba věnovat pozornost odborníků i veřejnosti také na dodržování povinností řádného hospodáře, jinak bychom se mohli ještě hodně divit, co všechno zmizí do rukou určitých skupin osob anebo zahraničních vlastníků. Viz např. aktuální kauza připravovaného 3x předraženého pronájmu budovy TOKOVO kvůli rekonstrukci - nerekonstrukci budov Ministerstva obrany v pražských Dejvicích, jak o tom píšou například Seznam Zprávy.

Se svěřenými prostředky je třeba zacházet úsporně, i v případě vlády, která se opírá o pohodlných 108 křesel v Poslanecké sněmovně. Tím spíš by mělo být pečlivě zkoumáno, zda kroky této pětikoalice prospívají České republice a občanům ČR. Volby do Poslanecké sněmovny jsou až za dva roky, ale přichází na pořad dne brzké vyslovení nedůvěry vládě, protože trpělivost občanů není nekonečná a vláda se těší mimořádně nízké důvěry voličů.

V rámci tzv. „konsolidačního balíčku“ také vidíme určité „koaliční trhliny“. Poslanci STAN hovoří o tom, že není možné vydávat 2 % HDP na obranu v roce 2024 a zároveň ubírat prostředky na školství a neřešit územní rozpočty. To samozřejmě neprospívá krajům před blížícími se krajskými volbami a opozice bude mít v této věci nabito. A to nehovořím o případném nákupu předražených amerických stíhaček F-35 celkově za stovky miliard korun.

Dalším milníkem budou bez pochyby volby do Evropského parlamentu a následně volby do krajských zastupitelstev a doplňovací volby do Senátu. Tyto volby napoví hodně a jsem přesvědčený, že občané dají svými volebními hlasy jasně najevo, které programy podporují a koho již nechtějí ani vidět. Už aby to bylo!

Převzato z profilu politika.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vích (SPD): Stamiliardový nákup amerických stíhaček F-35 jde do finále Vích (SPD): Otazníky okolo armádního rozpočtu a obranné strategie „Pomodlit se a umřít.“ Nad novou obrannou strategií Černochové Vích (SPD): Předražené armádní nákupy, ale výstroj je z 80. let

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE