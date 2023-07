Vích (SPD) Plošná daňová reforma a žádná konsolidace

reklama

Ten byl za první pololetí již z 97 % vyčerpán i po započítání pololetního jednorázového příjmu z EU a záloh na daně z příjmů právnických osob. Hnutí SPD od samého počátku tvrdí, že letošní státní rozpočet je nereálný a je postaven na nereálných příjmech a výdajích. A nejenom hnutí SPD, kritizují to i ekonomové, bývalí ministři financí a další odborníci na veřejné finance.

Vláda Petra Fialy (ODS) nám nyní předkládá do Sněmovny na 732 stranách nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách České republiky, které má dopad do 63 zákonných norem. Navíc současná ODS obelhala voliče slibem, že nikdy žádné daně nezvýší. Takže na jedné straně nepřiměřeně podporuje Ukrajinu a na druhé straně pětikoaliční vláda občanům naordinuje redukční dietu ve formě obsáhlé daňové reformy.

Tento materiál v žádném případě není slibovaným souborem opatření na konsolidaci veřejných financí a snižování hrozivého rozpočtového deficitu a státního dluhu, protože neobsahuje žádné návrhy na snižování výdajů státu. Ve své podstatě jde pouze o „balík daňových zákonů“, který obsahuje rozsáhlé zvýšení daní všech typů fyzickým i právnickým osobám, českým občanům i firmám. Jde o plošné zvýšení DPH, o razantní zvýšení daně z nemovitosti, která má navíc prostřednictvím inflačního koeficientu pravidelně každoročně růst, a bude tak dále zdražovat vlastnické i nájemní bydlení, o zvýšení daně z příjmu právnických osob a rozšíření daňové progrese u fyzických osob, což jde proti spravedlivému principu rovné daně.

Navrhovaná opatření naprosto zásadně poškodí pracující rodiny s předškolními dětmi, kterým zrušením školkovného a omezením daňové slevy na manželku či manžela pečujících o děti sníží čistý roční příjem o více než 40 tisíc korun. Argumenty, že se jedná pouze o určitou skupinu s vyššími příjmy, ale nejsou na místě. Pokles životní úrovně totiž zasáhne všechny.

Problémem je propad na plánovaných příjmech a vysoké výdaje. Občané šetří anebo jezdí nakupovat do Polska či Německa, kde je levněji, jelikož vláda neřeší drahé potraviny atd., a proto již více než rok klesají tržby v maloobchodě. Tím pádem také vláda vybere méně na DPH, než plánovala. Z důvodu Fialovou vládou nezvládnuté inflace vláda ani nepočítala s mimořádnou valorizací důchodů. Zásadním problémem jsou potom vládou příliš vysoko zastropované ceny energií u jejich distributorů. Očekávané příjmy zejména z dividend ČEZu a tzv. windfall tax jsou také hluboko pod vládním očekáváním, protože firmy optimalizovaly svá daňová přiznání.

Příklady nelogičnosti v kompenzačním balíčku jsou do nebe volající. Například je zcela absurdní, že knihy, časopisy a noviny jsou všechny v rozdílné daňové sazbě.

Podkopáním svobodného podnikání je dalším klackem pod nohy ve formě zvýšení DPH u kadeřnických služeb, zvýšení DPH u piva, dalších nápojů, nebo třeba palivového dřeva, řezaných květin a podobně. Dopady na podnikatelskou sféru budou zdrcující. Jako by nestačilo, že už teď na venkově mizí hospody, důležité centrum každé menší vesnice. Tímhle balíčkem se to ještě zhorší. OSVČ mají být navíc trápeni vyššími pojistnými odvody, jako by nestačilo, kolik jich s jejich drobným podnikáním skončilo v předchozích třech letech, tímhle balíčkem se to zase zhorší.

Řešením jsou plošné škrty v jednotlivých výdajích ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy. A nikoliv kosmetické, ale razantní. V každém úřadě 10 anebo 15 procent, a to bez milosti. A nikoliv zakleknout na občany a firmy a tvářit se, jak stát bude šetřit. Pokud se tato obsáhlá daňová reforma zavede do praxe, nezbude již skoro nikdo, kdo by tuto pětikoalici volil. Vše tedy směřuje k vyslovení nedůvěry vládě a generální stávce. Politický podzim bude tedy zřejmě nezvykle horký!

Převzato z profilu politika.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

