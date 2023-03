Vích (SPD) Řízení Sněmovny překročilo pomyslnou červenou čáru

reklama

V sobotu 4. března 2023, po mohutných obstrukcích, zejména ze strany SPD, ve Sněmovně bohužel nakonec prošla novela zákona o důchodovém pojištění. Ta snižuje mimořádnou valorizaci důchodů, včetně starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Snaha zabránit tomuto asociálnímu zákonu ale ze strany SPD rozhodně nekončí.

Je třeba říct, že kdyby nedošlo v pátek večer ke kompromisu ohledně času hlasování, mohlo to mít také naprosto nepředvídatelné důsledky. Lidé, co sledovali tu gradaci, už mnohdy byli ochotni jet přímo před Sněmovnu a je potřeba jim alespoň tímto způsobem poděkovat. Média proto další den už raději příliš nepřipomínala, co se to vlastně dělo. Nicméně pokud se takto vyhrocené postupy ze strany pětikoalice budou znovu a znovu opakovat, je dost nejasné, kam to povede. Končící prezident Miloš Zeman dokonce vyjádřil názor, že by to mohlo vést až k pádu vlády. Při detailním rozboru toho, co se stalo v pátek večer je ale zřejmé, že pětikoalice ztratila všechny zábrany, nevadilo jí ani hlasovat o návrhu odstavující osoby s přednostním právem od možnosti vystupovat, což je flagrantní porušení ustanovení jednacího řádu, což je v České republice zákon. Neslýchané a nevídané! Podle mého názoru vedení Sněmovny situaci absolutně nezvládlo, postupovalo chaoticky, porušilo několikrát jednací řád Sněmovny, a proto by měla minimálně Markéta Pekarová – Adamová (TOP09) ve vedení Sněmovny skončit.

O novele důchodového pojištění se začalo jednat v úterý a skončilo se v sobotu dopoledne se čtyřmi probdělými nocemi. Celkem 97 hodin, ale to hlavně proto, že pětikoalice odmítala noční pauzy a snažila se opozici zákon prosadit „na sílu". Jenom předseda hnutí SPD Tomio Okamura hovořil v kuse 7 hodin a 7 minut!

Dle platného zákona měla proběhnout mimořádná valorizace důchodů od června 2023, a to o 11,5 procenta. Vládní koalice ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů na české důchodce, postižené osoby nebo třeba sirotky tolik peněz prostě dát nechce, a tak tu částku snížili v průměru o 1000 Kč na jednoho příjemce takového důchodu. To je v průměru až 7000 Kč jen za tento rok. Zákon bude zřejmě předmětem zkoumání před Ústavním soudem, protože se jedná o retroaktivitu, tedy zákon již od ledna platí.

Je hodně zvláštní, kam až je koalice ochotná zacházet při bránění se legitimním obstrukcím ze strany sněmovní opozice. Přitom když byli sami v opozici, obstrukce nadšeně využívali. Vzpomeňme si například na bránění doplnění Rady ČT. Ale tehdejší vládní koalice nepostupovala tak tvrdě, prostě se pak šlo domů a znovu se daná záležitost projednávala zase jindy. Takto obstrukce probíhaly v minulosti i za jiných vlád. Nikdy to nebylo takto vyhrocené, že by se bránilo ve vystupování i poslancům s přednostním právem.

Bohužel pohled do sněmovního kalendáře naznačuje, že pětikoalice hodlá v šikanování opozice pokračovat stále novými a novými metodami. Tento týden třeba tím, že zařadila několik mimořádných schůzí – což obvykle býval jeden kalendářní den nebo alespoň jeho polovina, nikoliv na stejný den po hodině, jednou dokonce jen na půlhodinu. To samozřejmě způsobí nesmírný chaos v programu Sněmovny, nebude už zase předem jasné, kdy se co bude řešit a tyto mimořádné schůze se budou přerušovat jedna za druhou kvůli další navazující. Je to taková dlouhotrvající sněmovní bitva. Přitom by se na klíčových potřebných zákonech jistě šlo nějak rozumně s opozicí domluvit, aby byly řádně projednávané. Ale takové zákony už pětikoalice ani nepředkládá. Předkládá a prosazuje pro ně důležité zákony buďto ve stavu legislativní nouze, nebo v nouzovém stavu, případně porušováním jednacího řádu Sněmovny anebo kombinací těchto možností. Je to prostě vláda národního zoufalství.

Jsem velmi zvědavý, jak dlouho občané České republiky ještě dokážou tolerovat nejen tuto vládu, ale zejména stále zhoršující se životní úroveň, všude přítomnou drahotu a vše přitom zcela zbytečně. Takovou vládu si Česká republika nezaslouží, a proto by měla podat demisi. Hnutí SPD proto bude pořádat vlastní demonstrace. Už se vše připravuje. Tak potom hlavně na ně nezapomeňte přijít!

Převzato z profilu politika.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vích (SPD): Nesmysly z EU. Vláda činí vše, aby se občanům žilo hůř Vích (SPD) Snížíme důchody, ale koupíme americké stíhačky F-35 Vích (SPD): Podle mého názoru je to plýtvání penězi daňových poplatníků Vích (SPD): Já tohle jednání musím jednoznačně odmítnout

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.