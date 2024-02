Vích (SPD): Volby do Evropského parlamentu budou referendem o EU

reklama

Zpočátku to vypadalo jako další floskule na úrovni EU, aby se následně ukázalo, že tohle už je ono, ty plány, které mají důkladně a nemilosrdně zničit naše dosavadní životy. Programy, které jsou v realitě zaváděné pod záminkou výše uvedených ideí a plánů, ve skutečnosti jsou tyto:

Zavádění elektroaut, což má za následek zvýšení ceny vyráběných vozů kvůli ceně lithiových baterií a velmi nákladně výrobě potřebné infrastruktury (dobíjecí stanice), kde lze elektroauta dobíjet.

Deindustrializace, tedy přesun průmyslové výroby mimo Evropskou unii, především napomáháním vysokým cenám energií a pohonných hmot, vysokým daňovým zatížením a vysokou mírou byrokracie, neumožňující dostatek času a prostředků na efektivitu samotného podnikání v rámci konkurenčního prostředí.

Deagrarizace, což je utlumování zemědělství v Evropské unii a přesun zemědělské výroby, nutné pro výživu obyvatelstva, mimo ni (Ukrajina, Latinská Amerika).

Následkem těchto tří procesů je jednak celkové zchudnutí obyvatelstva Evropské unie, oslabení malých a středních podniků, útlum podnikání formou OSVČ. To je dále podpořeno zatěžujícím zdaněním osob a firem ve formě tzv. konsolidačního balíčku, což není nic jiného nežli plošná daňová reforma, která nemá obdoby. Snížení konzumace masa (hlavně z finančních důvodů) vede také k snížení celkové výkonnosti farmářů a producentů, kterým se chovy nevyplácejí z důvodu nízkých výkupních cen.

K těmto šíleným plánům je přidána už roky z vedení EU politika tolerance, a dokonce podpory masové nelegální migrace z islámských a afrických zemí mimo EU. To má za zjevný cíl promíchání oblastí EU s vysokým podílem národnostně homogenního obyvatelstva s neevropskými osobami, narušení kulturních tradic a zvyků, dodržovaných v jednotlivých státech Evropské unie. Cílem je ztráta suverenity samostatných států a vytvoření jednoho nadnárodního superstátu s názvem EU. O nic jiného novodobým marxistům nejde.

Rovněž z úrovně Evropské unie je znatelně protlačován plán na co nejširší digitalizaci veřejných služeb a týká se také osobních údajů jedinců a firem (tzv. Digitální dekáda 2030). Digitalizace spolu s elektronickými platbami může vedení EU i národních států postupně zajistit dokonalý přehled, co jednotlivci a firmy vlastní, co nakupují, kde to nakupují, co dělají ve volném čase. Zatím to ví Google, ale podobné zavádění digitalizace spolu s nástupem umělé inteligence je velkým varováním, nehledě na skutečnost, co se aktuálně děje s Cermatem ohledně podávání žádostí o studium na střední školy a gymnázia. Desítky tisíc žadatelů a jejich zákonných zástupců jistě mohou Cermatu poděkovat za několik probdělých nocí.

V oblasti pravomocí státu vidíme postupné převádění pravomocí na úroveň EU. Obří centralizace moci na úrovní EU znamená, že z národních parlamentů se stávají jen vykonavatelé centrální vůle (směrnice a nařízení EU). Změnami v oblasti volebního práva (korespondenční volby) může dojít až k zneprůhlednění voleb nebo k snížení hodnoty hlasů osob v daném státě (viz novelizace volebního práva při těch dalších volbách do Evropského parlamentu). A to raději už vůbec nehovořím o elektronických volbách.

Zákeřné je také postupné převádění financování na úroveň EU - společné půjčky (a na ně navazují granty a půjčky národním státům, které už ale přiděluje Evropská komise), např. Next Generation EU (Fond obnovy).

Je zjevné, že všechny tyto kroky dohromady nemají za cíl sloužit občanům či firmám v státech EU.

Je třeba tedy položit otázku: „Komu tím prospějete?"

A čeští občané, až půjdou v červnu k volbám do Evropského parlamentu, by si měli položit otázku: „Můžu tomu ještě zabránit?"

Odpověď zní: „Možná ano, ale jedině letos. Jinak už jen s daleko větší námahou."

Proto je potřeba jasně odmítnout Green Deal EU, Migrační pakt EU a další nesmysly a v rámci referenda vyjádřit, jestli v takové EU vůbec chceme být, či nikoliv.

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

