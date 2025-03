Vích (SPD) Vystoupení Zelenského na tiskové konferenci s Trumpem byla ostuda

Je potřeba ale v jednání mezi USA a Ukrajinou pokračovat.



K situaci po tomto jednání se vyjádřil i slovenský premiér Robert Fico, který prohlásil, že „Slovensko nebude Ukrajinu podporovat ani finančně, ani vojensky“. V podobném duchu se vyjádřil také maďarský premiér Viktor Orbán, který oznámil svůj záměr vetovat plánovaný mimořádný summit EU dne 6. března. Místo další podpory Ukrajině navrhuje, aby Evropská unie následovala příklad USA a zahájila jednání s Moskvou o příměří. S těmito postoji souhlasím. Evropská unie za poslední tři roky neučinila žádný pokrok v mírových jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou.

Výrazné zvýšení rozpočtu na obranu na 3 % HDP, které požaduje premiér Fiala a další koaliční poslanci považuji za neadekvátní a nepřijatelné, protože jednak 1 členských států NATO neplní ani 2 % HDP a také, že Ministerstvo obrany neumí smysluplně proinvestovat ani ta 2 % HDP. Považuji tento krok za zbytečné zatížení státního rozpočtu a poukazuji na to, že česká armáda nepotřebuje masivní navyšování výdajů, ale efektivnější řízení stávajících prostředků do předem připravených a transparentně vysoutěžených projektů. Zvýšené vojenské výdaje jsou často spojené s tlakem na nákup zahraniční vojenské techniky, zejména z USA, Francie a Německa, aniž by se patřičně podílel domácí zbrojní průmysl, kterému navíc chybějí kapacity.



Možnost vyslání českých vojáků na Ukrajinu je také potřeba odmítnout, nehledě na skutečnost, že prezident Putin si nedovede představit, aby na dodržování mírové dohody, která ještě ani neexistuje, dohlížela vojska NATO.

Vláda Petra Fialy by měla přehodnotit své priority a přestat se zapojovat do militantní a zelené politiky Bruselu, která nepřináší České republice žádné výhody. Naše země by měla hájit především své vlastní zájmy a nikoli slepě podporovat konfliktní zahraniční politiku Evropské unie. Jakékoliv další finanční nebo vojenské zapojení České republiky do ukrajinského konfliktu by mělo být odmítnuto. Naše země má dost vlastních problémů – zdražování, zhoršující se dostupnost bydlení, energetickou krizi a další ekonomické potíže.

Místo financování cizí války bychom se měli soustředit na zlepšení životní úrovně našich občanů a zrušit nákup předražených amerických stíhaček F-35. Místo toho se zaměřit na doplňování armády a zároveň přednostně budovat vlastní obranné schopnosti, a zajistit vojákům boty, rukavice a batohy, aby si je nemuseli pokoutně nakupovat v army shopech.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

