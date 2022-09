Vích (SPD): Zima se blíží a energetičtí ministři EU vyjednali, že budou jednat!

reklama

Vláda pětikoalice nedělala čtyři měsíce nic, jen čekala až za ně něco vymyslí v Bruselu a předvedou to vysněné celoevropské řešení. Ale vcelku nepřekvapivě se to vůbec nestalo. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v pátek v Bruselu na mimořádném schůzce energetických ministrů v podstatě vyjednal pouze to, že se bude do konce měsíce září ještě jednat. To celoevropské řešení má být ale podle všeho takové, že němečtí ekoteroristé si vypnou jaderné elektrárny a ostatní členské státy EU jim to poslušně zaplatí. Takže nám zbývá řešení na úrovni národní, kdy podle všeho plán vlády spočívá pouze v přežití této zimy a to za cenu dalších astronomických dluhů státu. Přitom se stále neřeší příčiny jako Green deal, emisní povolenky, zavírání atomových a uhelných elektráren atd.

Oddělit cenu plynu od ceny energií se na EU nepodařilo, protože je to problém zejména pro Německo. Rusko by mohlo totiž kohouty s plynem do Německa zavřít úplně. Na druhou stranu, proč by ho měl Rus pouštět, když ho stejně v EU nechceme a posíláme proti němu na Ukrajinu zbraně? Navíc aktuálně 49 procent našich občanů by kvůli energetické krizi a drahotě chtělo začít vyjednávat s Ruskem o dodávkách zemního plynu a ropy a 8 procent lidí na to nemá názor. Vše vypovídající.

Anketa Kdyby ve 2. kole volby prezidenta byli Andrej Babiš a Petr Pavel, kdo by měl váš hlas? Babiš 76% Pavel 3% Běžte s oběma někam 21% hlasovalo: 20064 lidí

Vláda tvrdí, že má vše pod kontrolou a nikoho nenechá padnout na kolena. Podle opakovaných pobytů našich občanů na náměstích to ale nevypadá, že by tomu ti občané věřili. Podle aktuálního sociologického výzkumu společnosti Trendy Česka, Kantar CZ pro ČT s kroky vlády v energetické krizi téměř 80 procent občanů nesouhlasí. V neděli ministr Jozef Síkela prohlásil na TV Prima, že evropskou pomoc lidé pocítí třeba také až v lednu! Navíc v EU jsme v rámci pomoci na ostudném předposledním místě mezi členskými státy. Místo konkrétních řešení problémů teď ale vláda spouští informační kampaň, aby občany před zimou uklidnila. Jenže tím vláda předkládá občanům jen další prázdná slova a potom se nemůže divit, když v listopadu bude plná Letná. Podle Fialy proruské lůzy.

Mezitím budou komunální a senátní volby a kandidáti pětikoaličních stran v regionech vynakládají velké úsilí na to, aby loga těchto stran na bannerech a letácích k volbám nebyla moc vidět. Prostě se stydí za výkony svých kolegů ve vládě. Přejmenovat kandidátky už nestihnou, tak to aspoň řeší graficky. Prezident Miloš Zeman se dnes v rozhovoru pro Frekvenci 1 přiklonil k variantě řešení energetické krize, kterou dlouhodobě prosazuje hnutí SPD, k zastropování cen energií a nepodpořil by ani energetický kompenzační balíček (tzv. úsporný tarif). Tato vláda přitom zastropování dlouhodobě odmítala a ten úsporný tarif také mnoho neřeší. Zatím je to jen marketingový trik, který začne platit až v říjnu a každá rodina dostane pouze maximálně pár tisíc korun.

Letošní topná sezóna tedy vše rozhodne. Raději se ale dobře připravte a štípejte dříví, protože na tuhle vládu se s pomocí firmám a občanům spoléhat nelze. Všechno by to bylo přitom jednoduché, pokud bychom nebyli v EU. Protože pokud máme nejlevnější výrobní cenu elektrické energie a nejdražší cenu pro koncové spotřebitele, tak je to okrádání občanů. Řešením je dodávat energie na domácí trhy s přiměřeným ziskem a teprve přebytky prodávat do zahraničí a nikoliv všechnu prodávat na burzu do Lipska a potom ji draze nakupovat. Takové okrádání by mělo skončit okamžitou demisí vlády!

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vích (SPD): My nechceme na našem území žádná cizí vojska Vích (SPD): Na Václaváku byli občané v obavách, premiére Fialo! Vích (SPD): Vláda Petra Fialy se nechala vléci sledem událostí Vích (SPD): Z energetické krize nás nezachrání ani vláda ani EU

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama