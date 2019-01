Volfová (ANO): V České Lípě potřebujeme vybudovat kanalizaci

Celodenní program zahájí hejtman Martin Půta ráno v 8.00 hodin návštěvou českolipské radnice a ukončí ho odpoledním setkáním s občany, které začíná od 16.00 hodin v kavárně Doo Bop Union (Unionka, první patro).



Během dne zavítá například do dobranovské firmy Krofian, na českolipské gymnázium nebo do Domu s pečovatelskou službou a domova pro seniory na Blatech. „Návštěvu pana hejtmana využiji především k tomu, abych s ním probrala některé problémy, s jejichž řešením by městu mohl pomoci právě kraj. Zastavíme se tak třeba na Ladech, kde potřebujeme vybudovat kanalizaci,“ prozrazuje starostka Jitka Volfová.

Veřejnost je pak zvána na odpolední setkání s hejtmanem (od 16 do 17 hodin), kde budou moci občané nejvyššímu představiteli Libereckého kraje položit své dotazy.

Ing. Jitka Volfová ANO 2011



autor: PV