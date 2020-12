Vondra (ODS): Bude dost vakcíny?

reklama

Včera dorazila první várka od americko-německého konsorcia Pfizer/BioNTech, dnes se začíná očkovat. Včera to podpořil prezident, dnes si první dávku píchnul Babiš. Ač oba mastodonty české politiky nemusíme, je to dobrá zpráva. Proč?

Protože vakcína je jedinou reálnou šancí, jak rychle porazit virus a vrátit se k normálnímu, svobodnému životu. Obrovský pokrok ve vědě, který ji umožnil vyvinout v rekordním čase, je skoro zázrak. Lidé jako by se mu zdráhali uvěřit. Z výzkumů veřejného mínění vyplývá, že se dobrovolného očkování hodlá účastnit jen 40 % Čechů. To je málo. Aby národ získal kolektivní imunitu, musí se proočkovat 60-70 % lidí. Tedy 6 miliónu dospělých. Vláda motivačně rozhodla, že vakcína bude zdarma pro všechny. Je ovšem právem kritizována za hloupou informační kampaň a zpoždění v logistických přípravách. Markantní je to v porovnání s Německem.

Jenže je tu další problém, o němž se nemluví a v jehož světle ty předchozí blednou. Přitom je společný pro Německo i pro nás. Hrozí, že vakcíny nebude v EU dostatek!!! Psal o tom už Der Spiegel. Pro Němce, kteří jako jediní v EU slaví díky BioNTech svůj úspěch, je to ponižující. Kromě Pfizeru bude v lednu k užívání vakcína od Moderny, v březnu snad od Johnson & Johnson. Všechno americké firmy. Naopak britsko-švédská AstraZeneca má problémy (produkt nejdřív v létě 2021) a ještě větší potíže má francouzský Sanofi (koncem 2021?). Jenže kontrakty jménem EU vyjednávala s firmami EK a ta, jak se ukazuje, hrála politiku. Pod tlakem Paříže objednala pro celou EU 300 mil. dávek od Sanofi a 400 mil. od AstraZenecy, zatímco od Pfizeru jen 200 mil. (s opcí na dalších 100), od Moderny jen 80 mil, a od Johnsonů 200 mil. Pokud budou k dispozici vakcíny jen od Pfizera a Moderny, znamená to, že EU s 450 mil. obyvatel má jisté dávky na rok 2021 jen pro 140–190 mil. lidí. V případě úspěchu Johnsonů (u nich stačí ne 2, ale jen 1 dávka) se situace zlepší – na 340-390 mil. lidí. Ale to budeme vědět až v březnu. Každopádně to znamená, že výhled na klidnější rok 2021 je zatím v luftu.

Ve výboru ENVI jsme EK mnohokrát žádali o větší transparentnost při vyjednávání. Odpovědí bylo pokaždé: „obchodní tajemství“. Šéfka EK teď na Štěpána prohlásila, že přichází „evropský moment“. Ano, díky EU máme množstevní slevu a aspoň něco jisté. Ale nezdá se, že by naše vláda byla v „politice“ objednávání v EU prozíravější. MZd uvádí, že objednalo přes EU 2+2 milióny dávek od Pfizeru a 2 mil. od Moderny, což stačí pro 2-3 mil. Čechů. Budou-li 2 mil. od Johnsonů, tak je to dost pro 4-5 mil. Čechů, což stále nestačí. Navíc je otázka, zda Brusel dodrží dělení kvót uvnitř EU, až se strhne rvačka o nedostatkové zboží. A EU navenek? V geopolitické soutěži o krále vakcín mají USA zjevně navrch, když jejich vláda do vývoje a výroby napumpovala 18 miliard dolarů. Mnohonásobně víc než větší EU. A to nemluvím o Rusku a Číně, které očkují už dávno, byť v jejich výrobky velkou důvěru nemáme…

