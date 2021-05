Vondra (ODS): Dávají Američané Reaganovu dědictví sbohem?

reklama

Dávají Američané Reaganovu dědictví sbohem?

Žádnou radost z toho nemám, ale vypadá to tak. O demokratech netřeba mluvit. Bidenova politika je radikálním popřením reaganomiky. „Vláda není řešení, ale problém“. „To nejhorší, co se vám může stát, je, když přijde politik a prohlásí: ´Jsem z vlády a chci vám pomoct´.“ To jsou dva neslavnější Reaganovy citáty. Biden teď dělá přesně to, co Reagan odmítal. Cpe vládní programy do každé rodiny i vesnice. Z obrovské sumy peněz, kterou teď pouští do ekonomiky, se USA budou vzpamatovávat dlouho. Je to radikální socialismus. Inflace už klepe na dveře. USA to jen oslabí. Taky navenek. Truman se obrací v hrobě...

S Reaganovými dětmi se ale loučí i republikáni. Dnes byla odvolána Liz Cheneyová (na foto vlevo) z vedení Sněmovny reprezentantů. Její hřích? Řekla pravdu - že Trumpova slova o „ukradených“ volbách jsou „lež“ a její šíření podkopává důvěru s ústavní systém. Jasně – republikáni chtějí sjednotit slovník před kongresovými volbami příští rok, které potřebují vyhrát (a já jim to přeju). Ale na emancipaci od Trumpa zapomeňme. Byl to Donald, který zavelel k popravě Liz. Prý je „válečný štváč“ (warmenger). Škoda, mám ji rád. Důsledně hájila Reaganovo dědictví. Patřila mezi ty, kteří bránili tomu, aby Trump jako prezident dostal zemi do izolace. Chtěla, aby NATO zůstalo silné.

Cheneyovou v pátek nahradí ve vedení Kongresu Elise Stefaniková (na foto vpravo). Je z New Yorku (venkova, ne města) a její táta má česko-slovenské kořeny! Do Kongresu byla zvolena v roce 2014, ve 30 letech. Žádné mladší dámě se to do té doby nepovedlo. Je mnohem míň konzervativní než Liz. Hlasovala proti Trumpovu snížení daní, kritizovala zeď na hranici s Mexikem i odstoupení od klimatické dohody. Ale v zimě a teď na jaře políbila Trumpovi prsten a ten ji okamžitě podpořil – jako úžasnou komunikátorku…

Tak uvidíme, kam nás ty česko-slovenské kořeny přivedou...

RNDr. Alexandr Vondra ODS



