Vondráček (ANO): Až 10. prosince bude mimořádná schůze na téma protikorupční opatření

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, výrazně stručněji než můj předřečník vystoupím k programu této schůze. Rozdělil bych své vystoupení do tří částí.

V první části bych chtěl poděkovat Pirátské straně za to, že zařadila vládní návrh novely zákona o soudech a soudcích. Vážíme si toho, stejně jako oni máme zájem na projednání tohoto tisku a jsem si jistý, že k jeho projednání dojde.

V druhé části bych chtěl upozornit na určitou dvojkolejnost toho, co se děje ve věci protikorupčních opatření. Minulý týden se odehrála videokonference za účasti zástupců našeho hnutí, platformy Rekonstrukce státu a příslušných osob, které mají co mluvit do legislativního procesu. A my jsme se dohodli, že 10. prosince bude svolaná mimořádná schůze tzv. na podpisy. Ty podpisy jsou v tuto chvíli shromážděny na klubu hnutí ANO a 10. prosince bude mimořádná schůze na téma protikorupční opatření. My do té doby 3. prosince zvládneme ještě pracovní skupinu předsedy Poslanecké sněmovny na téma Lobbing, kde se v tuto chvíli připravuje komplexní pozměňovací návrh.

A došlo k nějakému posunu a dohodě, že ten zákon zvládneme projednat. Program nebude totožný s touto schůzí, určitě tam zahrneme ten lobbing, který tu dnes chybí. Předpokládám, že nebudeme mít zájem na tom tzv. kecacím bodu o vyhodnocení dopadů, protože jde především o to, co se projedná, a ne o to, že si budeme podívat o tom hodnocení samotném. Určitě projednáme novelu infozákona a je zde velký předpoklad, že projednáme i novelu zákona o střetu zájmů, neboť musíme reagovat na ústavní nález.

To jsou takové základní body schůze, která bude 10. prosince a kterou vám tady můžu od řečnického pultu slíbit. To je druhá část mého vystoupení.

Třetí část svého vystoupení bych začal slovy klasika, i když to platí tedy podle té divadelní hry o seniorech, je to neschopnost přijmout myšlenku a neschopnost opustit myšlenku. A to se týká těch tří bodů o státním zastupitelství. Vzhledem k tomu, že jsme v situaci, kdy paní ministryně předložila ten návrh, na Ministerstvu spravedlnosti už ten návrh není, je v tuto chvíli někde na vládě, nicméně máme k dispozici vyjádření samotných státních zástupců, kteří říkají, že to nevítají, abychom teď řešili novelu toho zákona, že si to v podstatě nepřejí. Když si to samotná tato profese nepřeje, když vystoupí paní vrchní státní zástupkyně, že by to tato vláda neměla schvalovat, že to není vhodné za této situace, tak co na to mám říct? My máme zájem na tom, aby se reálně projednala určitá protikorupční opatření, která jsou v hodnoticí zprávě GRECO, které jsou nám vyčítány, a to, že jsme poslední v Evropě, je pravda. Na druhé straně my jsme v nějakém hodnoticím kole, ta zpráva byla průběžná, a když jsem tady měl paní ministryni pro justiční reformu Bulharska, tak jsem ji upřímně rozesmál, když jsem jí říkal, že je Bulharsko páté a my jsme poslední. Zkrátka nemáme stejnou startovací čáru.

Takže my jako hnutí ANO nepodpoříme dnes ve 12 hodin v pátek tu schůzi a body, které navrhuje pirátská strana. V části se náš program překrývá s tou schůzí 10. 12., v části ne. Já doufám, že se nám podaří projednat, předjednat a schválit všechny body té mimořádné schůze, co budou. Ještě jednou děkuji. Možná by bylo lepší, až bude pirátská strana příště svolávat mimořádnou schůzi a bude chtít projednávat třeba i vládní návrhy, že by třeba pan Michálek mi zavolal. Má na mě telefonní číslo. My se přece můžeme domluvit, jak to budeme projednávat. Ale znovu chci poukázat na určitou dvoukolejnost. Ono to tak spíš zavání nějakým politickým marketingem než snahou o to opravdu něco projednat. Děkuji za pozornost.

