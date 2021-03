Vondráček (ANO): Na této schůzi bychom měli řešit jenom nouzový stav

reklama

Anketa V případě, že byste mohli volit předsedu ČSSD, byste dali hlas Janu Hamáčkovi 68% Tomášovi Petříčkovi 4% Janě Maláčové 16% Martinovi Netolickému 3% Michalu Šmardovi 9% hlasovalo: 72 lidí

Víte, že je tam trochu jiný režim, co se týče řečnických dob a tak. Je pravda, že ten pořad se schvaluje a může být rozšiřován. Taky jsme tedy vždycky trochu ctili pravidlo, že to vždycky alespoň rámcově souhlasilo s tím nouzovým stavem, i takto bylo jednáno na grémiích. Pan předseda Bartošek má plné právo navrhnout do programu bod, nicméně i po konzultaci s legislativou se doporučuje, aby to nějak souviselo s tím nouzovým stavem. Neexistuje na to precedens, jednací řád to neupravuje, ale teď jsme to víceméně dodržovali. On ten nouzový stav je vzácná věc, pro nás teď v tomto volebním období ne, ale jsou poslanci, kteří to třeba vůbec nezažili. Takže já bych teď bez ohledu na tu věcnou stránku a obsahovou stránku to, co navrhuje pan Bartošek, to respektuji, ale abyste věděli, že já sám nebudu pro ten bod hlasovat, protože si myslím, že bychom měli na této schůzi řešit jenom nouzový stav a věci alespoň obecně související.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



předseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Dukovany ve sněmovně: Jako zvací dopis v roce 1968, křičel lidovec. Na něj komunista, ať se stydí. A nakonec nevydržel Babiš Bartošek (KDU-ČSL): Ministr Havlíček odevzdal Rusům fakticky celý plán nové české jaderné elektrárny Čínská ambasáda nesouhlasí s vyřazením CGN z tendru na Dukovany Tendr na Dukovany vypíše až příští vláda, bude bez Číňanů, uvedl Havlíček

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.