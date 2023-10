Vondráček (ANO): Uvědomte si, že se tady porušuje jednací řád

reklama

Děkuji. Chtěl bych krátce zareagovat, co zaznělo od kolegy Hrnčíře v rozpravě. Všimněte si, já bych na jeho příkladu rád demonstroval, co tady způsobujete tím, že jste si protizákonně odhlasovali hlasování v 11 hodin. On v podstatě zneužil jednací řád a v rozporu s jednacím řádem se přihlásil k faktické poznámce, ačkoliv nereagoval na žádného předřečníka, protože to bylo jediný způsob, jak mohl načíst svoje legislativně technické změny svého pozměňovacího návrhu. Takže aby si je vůbec mohl načíst, tak musel porušit zákon.

Já jsem na řadě někde čtyřicátý, já tam mám dva pozměňovací návrhy, jeden z nich se týká advokacie. Mezitím proběhla nějaká debata s advokátní komorou, já zvažuji zpětvzetí toho návrhu, ale samozřejmě chci vystoupit řádně v souladu s jednacím řádem a odůvodnit. Na mě nepřijde vůbec řada. Takže se bude hlasovat jinak, než by se hlasovalo, kdyby tady všechno fungovalo podle pravidel. Uvědomte si na těchto dvou příkladech konsekvence toho, že se tady porušuje jednací řád.

A k panu Michálkovi chtěl bych říct, prostřednictvím paní předsedající - oceňuji, že vystoupil, že je to na záznamu, že zde řekl svůj názor, se kterým já nesouhlasím, já si myslím, že ten návrh je v rozporu s judikaturou, kterou máme k dispozici, a nevešel se do mantinelů, které stanovil Ústavní soud, ale rozsoudí nás zřejmě zase až nějaká soudní instance.

Nadto bych chtěl ale připomenout, že co je taky problém toho, že jednou tady v minulosti už k nějaké dohodě se soudcovským stavem došlo. Stát už jim jednou slíbil, že už je nechá na pokoji. A byla to zrovna kolegyně Válková, když byla ministryně spravedlnosti, která byla nositelkou těch jednání, a kdy k té dohodě došlo. Ušetřily se zhruba tři miliardy na příslušenství a tenkrát se těm soudcům slíbilo, že už se do toho nebude rýpat. A už je to tady zase! (Důrazně.) To je ten problém.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



