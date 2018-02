Vostrá (KSČM): A opět voda

Připravuje se zákon, který bude specifikovat stupeň ohrožení suchem. Tímto se budeme muset řídit. Ministerstvo životního prostředí předpokládá tři postupné varianty: sucho mírné, sucho silné a sucho mimořádné. Opatření a jejich přísnost se budou řídit podle aktuálního stavu. Pokud se sucho bude katastrofálně zhoršovat, zasáhnou opatření i veřejný vodovod. Možná si příslušné instituce tento stav, kdy sucho ničí úrodu a komplikuje život i občanům, měly uvědomit dříve. Zrušení remízků a neudržování zavlažovacích systémů dnes krutě dopadá na zemědělce. Cena vody neustále stoupá. Domácnosti s ní šetří i dnes v maximální možné míře. Je třeba se vrátit ke zkušenostem našich předků a začít opět využívat i vodu dešťovou, kterou jsme téměř vyřadili z běžné potřeby. Všichni chápeme, že řešení sucha je nezbytné. Vrcholoví politici by se však měli urychleně zasadit o návrat vody do rukou státu, obcí a měst. Její dnešní vlastníci své zisky odvádějí převážně do zahraničí a to je hrubé porušení dobrého hospodaření. Lidé už nemají kde šetřit. Vodu potřebujeme k běžnému životu a nelze ji ničím nahradit.

Ing. Miloslava Vostrá KSČM



poslankyně

autor: PV