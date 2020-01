Votava (ČSSD): Používat a zneužívat jsou dvě rozdílné věci

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně.

Budu hovořit s vědomím toho, že jsem tedy vládní poslanec, koaliční poslanec. Nicméně si neodpustím - a to je také proč vystupuji, určitou připomínku k daňovému řádu. Koneckonců paní ministryně tu moji připomínku slyšela již na rozpočtovém výboru, takže pro ni to nebude nic nového.

Ta připomínka se týká toho, co už tady bylo mými předřečníky několikrát skloňováno, a to je otázka prodloužení lhůty pro vracení nadměrného odpočtu DPH, tedy vratky DPH z třiceti dnů na čtyřicet pět dnů, tedy o patnáct dnů. No, já bych chtěl apelovat na paní ministryni, aby ještě jednou zvážila tedy, ještě je čas, zdali tento návrh zůstane tedy v zákonu. Já jsem na rozpočtovém výboru pro to sice aktivně nehlasoval, nehlasoval jsem vůbec, ale řekl jsem, že pokud tedy nedojde k nějakému kompromisu nebo kompromisnímu řešení, ke snížení nebo k vypuštění, takže budu hlasovat pro pozměňovací návrh některého z kolegů, který tedy odstraňuje, odstraňuje toto opatření o prodloužení o těch patnáct dnů.

Já jsem osobně byl svého času v minulém volebním období pro to, abychom přijali kontrolní hlášení. Považoval jsem a pořád považuji za správné, abychom bránili podvodům s daní z přidané hodnoty, což by kontrolní hlášení mělo plnit a předpokládám, že to také plní, párování faktur. Myslím si, že to je poměrně dostatečná kontrola v této oblasti.

My často hovoříme o podpoře podnikání především těch malých živnostníků a malých podnikatelů a já si myslím, že právě jich se dotkne toto opatření, prodloužení lhůty pro vrácení. Oni čekají na každou korunu. Živnostník, který má malý obrat nebo menší obrat je samozřejmě rád za každou korunu, která přijde z finančního úřadu, kterou dostane do svého cash flow. Toto opatření jeho cash flow svým způsobem poškozuje.

Na jedné straně chápu, proč to paní ministryně předkládala v daňovém řádu, ten jednorázový příjem pro státní rozpočet. Někteří tady hovoří o kontokorentu. Ono to tak trochu vypadá. To bych třeba dokázal i pochopit, ale opravdu si myslím, že to je spíše věc, která nepomůže podnikatelům, především těm malým a živnostníkům. Větší firmy si s tím určitě poradí. Tam to na cash flow žádný velký vliv mít nemůže.

O to bych se přimlouval. Jak říkám, zřejmě nedojde k přehodnocení, takže budu v tomto případě hlasovat pro odstranění tohoto ustanovení z daňového řádu.

Padla tady otázka zajišťovacích příkazů. Já toho možná zneužiji, když tady byla tato zmínka o zajišťovacích příkazech. My jsme se v rozpočtovém výboru v minulém volebním období - a je tady řada lidí, kteří si to pamatují jak z rozpočtového výboru, tak z pléna, kde se o tom hovořilo. Zabývali jsme se, především v rozpočtovém výboru, nezodpovědným a často skandálním používáním zajišťovacích příkazů ze strany daňové správy. To, co to způsobilo u řady firem, které tím byly postižené - říkám neoprávněně, nemluvím samozřejmě o těch, kde zajišťovací příkaz byl na místě, ale řada firem byla takto postižena neoprávněně a způsobilo jim to obrovské problémy, u některých dokonce likvidaci, nevratnou likvidaci. V řadě případů těch majitelů, podnikatelů, to způsobilo i osobní tragédie. Já jsem se i v rozpočtovém výboru za přítomnosti nové paní generální ředitelky ptal, zdali byl někdo z příslušných úředníků, kteří takto aplikovali /teď se mi chtělo říci nehorázným způsobem, ale možná že to použiji/ nehorázným způsobem zajišťovací příkazy, pohnán k zodpovědnosti. Myslím si, že nebyl. Za to, co způsobili řadě firem a za to, že způsobili škodu státu, protože řada soudních jednání, soudních případů dospěla k tomu, že to bylo neoprávněné a že stát musí ty firmy odškodnit, byť už se třeba ti podnikatelé nikdy nevrátí k tomu, aby znovu podnikali, protože jejich firmy jsou totálně zničeny a zlikvidovány.

Já vůbec nezpochybňuji institut zajišťovacích příkazů. Vůbec nezpochybňuji to, že je oprávněný v našem daňovém řádu, resp. v našich předpisech. To nezpochybňuji, protože je to určitě nástroj, který by měl být používán v krajních případech, ale měl by být používán opravdu tam, kde by to bylo na místě a nebyl zneužíván. Používat a zneužívat jsou dvě rozdílné věci.

To jsem chtěl říci k zajišťovacím příkazům. Byl bych docela rád, kdybychom se dozvěděli, jestli byly vyvozeny důsledky z jednání u těch, kteří působili tyto špatné věci, co se týká zajišťovacích příkazů.

Děkuji.

Ing. Václav Votava ČSSD



